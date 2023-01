von Nicola Maria Reimer

Frau Bolk, wenn jemand noch nie von der Formation „Alte Mädchen“ gehört hat, wie würde Ihre Beschreibung lauten?

Das Ensemble der „Alten Mädchen“ ist eine Traum-Besetzung, ein sich perfekt ergänzendes Trio aus Vollblut-Entertainerinnen, die Pop-Kabarett machen. Dabei schauspielern wir, singen und tanzen.

Was genau macht die „Alten Mädchen“ aus?

Zusammen sind wir 175 Jahre alt (lacht) und befinden uns damit in der dritten Lebenshälfte. Wir bringen also nicht nur Qualität und viele Skills mit, sondern eben auch jede Menge Lebens- und Berufserfahrung. Unsere ganz besondere Art des Popkabaretts besteht zu etwa 50 Prozent aus Liedern.

Wie kamen Sie auf den Namen für das Bühnenprojekt?

Lange Zeit haben wir gemeinsam das Musical „Heiße Zeiten“ am St. Pauli Theater Hamburg gespielt. Als das Stück auslief, wollten wir weiter zusammenarbeiten und da lag es nahe, uns neu zu formieren. Mittlerweile über 50, fühlten wir uns aber manchmal noch wie Teenys. Wir hätten uns auch „Teenyhafte Greisinnen“ oder „Alte Schachteln“ nennen können, aber „Alte Mädchen“ klingt netter. Und es war gar nicht so einfach, uns diesen Namen rechtlich sichern zu lassen, denn es gibt beispielsweise eine Brauerei, die so heißt. Aber der Anwalt meinte dann: „Sie können sich den Namen sichern, denn sie sind ja der Zustand“, das fanden wir unglaublich treffend. (lacht)

Thematisch ging es in Ihrem ersten Programm um das Alter mit all seinen Facetten. Wobei sich der Blick auf das Alter in den letzten Jahrzehnten ja sehr verändert hat.

Zwei Drittel von uns sind späte Mütter und wir alle haben mit 50 beruflich noch mal durchgestartet. Das geht vielen Frauen so und liegt wohl auch daran, dass es nicht mehr das traditionelle Rollenbild gibt, in der die Frau zu Hause bleibt und der Mann bis zur Rente arbeitet. Meine Großmutter zum Beispiel, die war mit 50 alt.

Unsere Programme zeigen, dass man auch über 50 hervorragend anders leben kann, beispielsweise als glücklicher Single oder dass gegebenenfalls Affären glücklicher machen können als feste Beziehungen. Und für uns ist es immer eine tolle Bestätigung, wenn nach der Vorstellung Frauen auf uns zu kommen, die erzählen, dass sie sich gut in dem, was wir auf der Bühne präsentiert haben, wiedererkennen.

Zur Person Anna Bolk (52) ist in Berlin geboren und startete ihre Karriere am Theater des Westens. Im preisgekrönten Kinofilm „Das Glück meiner Schwester" spielte sie die Hauptrolle. Auch in mehreren Fernsehproduktionen war sie zu sehen. Als Sängerin, Schauspielerin und Texterin ist sie für das Programm der „Alten Mädchen" aktiv. Sie lebt mit zwei schulpflichtigen Söhnen in Berlin. Zum Projekt Die „Alten Mädchen" haben sich im Jahr 2016 gegründet – damals noch zu viert. Im Jahr 2017 spielten sie ihr erstes Programm, mit dem sie bis heute über 300-mal aufgetreten sind. Seit Mai 2020 stehen die Frauen zu dritt auf der Bühne. „Alte Mädchen", das sind neben Anna Bolk noch Jutta Habicht, die ebenfalls eine sängerische Ausbildung absolviert hat, und Sabine Urig. Sie wurde als „Hilde" aus der Fernseh-Familie Heinz Becker auch einem breiteren Publikum bekannt ist.

Das spiegelt sich ja auch auf humorvolle Weise in Ihrem aktuellen Programm „Macht“ wider, beispielsweise wenn Sie zum Auftakt als Revuetänzerinnen mit Kaninchenpuschel auf die Bühne kommen. Das erwartet wohl kaum jemand im Publikum.

Genau, wir kommen halbnackt auf die Bühne, im String. Das schockt zunächst erst mal. Aber in Wirklichkeit tragen wir ein hautfarbenes Körper Trikot. Wir spielen also auch gerne mit Provokationen.

Wie kamen Sie eigentlich auf Ihr Programm „Macht“?

Wir sind da innerhalb der Gruppe draufgekommen. Trotz allem Erfolg hatten wir auch große Auseinandersetzungen. Wer ist die Chefin? Wer darf bestimmten? Das war teils gar nicht so einfach. Frauen bevorzugen andere Machtstrukturen als Männer. Die Emanzipation und der Feminismus haben Perspektiven verschoben.

Auffallend ist, dass nicht so gerne über Konkurrenz bei Frauen gesprochen wird. Andere zu entwerten, das kannst du immer machen. Aber darüber nachzudenken, was passiert da gerade, das ist nicht so populär. Das Machtverhalten zwischen Mann und Frau ist ein alter Hut, das von Frauen untereinander ist ein neues Thema und lässt damit Luft nach oben. Wenn einen was wirklich beschäftigt oder schwer zu bewältigen ist, dann setzt erst der Humor ein.

Wie verteilen sich in Ihrem Trio die Aufgaben und wer übernimmt welche Rolle in der Vorbereitung?

Sabine Urig ist die temperamentvolle Diskussionspartnerin, eine streitbare Freundin. Jutta Habig ist eher das ausgleichende Element und ich bin „the brain“. Ich schreibe die Texte.

Steuern Sie auch die Musik bei?

Nein, das macht unsere unglaublich tolle Band. Da sind Musiker und Komponisten dabei, die mit Größen wie Klaus Lage zusammengearbeitet haben. Oder unser Schlagzeuger, der war mit Helene Fischer auf Tour. Ich schreibe einen Text und gebe dann vor, wie die Musik für den jeweiligen Song klingen soll, welche Stilrichtung, welches Tempo. Und dann komponieren sie das. Dabei entstehen dann manchmal echt schräge Uptempo Nummern, wo beispielsweise das Schlagzeug durch einen Topf ersetzt wird.

Regelmäßig auf der Bühne zu stehen ist sicherlich kräftezehrend?

Ja, aber wir werden immer Wege finden, künstlerisch tätig zu sein. Es gibt noch so viele Ideen, die da schlummern sowie konkrete Projekte, wie beispielsweise ein Exposé für eine Miniserie „Alte Mädchen“. Wir werden nie aufhören und ignorieren konsequent die Aussage, dass es ab einem bestimmten Alter keine Jobs mehr gibt.

Und dass, obwohl ja die Corona-Zeit die Künstler an die Grenzen ihrer Existenz gebracht hat?

Ja, auch Corona zum Trotz. Es fühlte sich nach dem Lockdown wirklich zunächst an, als würden wir wieder von vorne anfangen. Und nun, wo die Veranstaltungshäuser wieder geöffnet sind, fangen die Leute an zu sparen und kommen nur zögerlich zu kulturellen Veranstaltungen. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Einzig die Hochkultur läuft, sonst ist es für Künstlerinnen und Künstler echt schwierig geworden. Insofern lautet unser Aufruf: „Leute geht in Kabarett, Theater, Kleinkunst! Das lohnt sich!“