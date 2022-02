Glück im Unglück hatten nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr eine 18-jährige Schweizer Fahranfängerin und ihre 19-jährige Beifahrerin. Die jungen Frauen befuhren mit einem Ford die B33, kommend vom Autobahnkreuz Hegau A 81 in Fahrtrichtung Konstanz. An der Anschlussstelle Steißlingen fuhr die Fahrerin von der B 33 ab.

Vermutlich auf Grund überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Fahranfängerin in der Abfahrt, die eine starke Rechtskurve vorweist, nach links von der Fahrbahn ab. Hier wurde zunächst ein Leitpfosten überfahren. Dann kollidierte das Auto mit dort befindlichem Buschwerk und Bäumen. Durch die Kollision fing Auto im Motorraum Feuer. Beide Insassen konnten den Ford selbstständig verlassen und wurden nicht verletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Nur aufgrund des schnellen und beherzten Eingreifens von drei Ersthelfern konnte das Feuer am Auto mit Feuerlöschern gelöscht werden, sodass ein Vollbrand des Fords und ein Übergreifen der Bäume verhindert wurde. Die Feuerwehr Singen und der Rettungsdienst war mit starken Kräften im Einsatz. Die Anschlussstelle Steißlingen war für etwa eine Stunde gesperrt.