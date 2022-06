So schildert sie den Hergang des Unfalls: Eine 32-jährige Frau fuhr mit einem VW Lupo auf der K 6164 von Steißlingen in Richtung Singen. Dabei kam die Frau mit ihrem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab in den dortigen Grünstreifen. In der Folge lenkte die 32-Jährige dagegen, kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden Toyota einer 56 Jahre alten Frau. Die Autos schleuderten durch den Aufprall zurück und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Beide Fahrerinnen verletzten sich schwer. Rettungswagen brachten die Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am VW als auch am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos. Die K 6164 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Straßenmeisterei Welschingen unterstützte mit drei Personen.