von Sandra Bossenmaier

Noch spielen die Schüler der Haldenwang-Schule im Garten. Aber schon am Samstag, 25. Juni, wird sich dieser Garten in ein Open-Air-Festgelände verwandeln. Vielleicht werde dann sogar das erste Schul-Open-Air überhaupt in Singen gefeiert, behauptet Schulleiter Daniel Baerwind. Vor zwei Jahren wurde der Förderverein für die Haldenwang-Schule und den Schulkindergarten für Kinder mit einer geistigen Behinderung 25 Jahre alt. Ein Fest musste wegen Corona zweimal verschoben werden. Aber jetzt ist es endlich soweit, es soll gefeiert und getanzt werden.

Eingeladen dazu sind alle, nicht nur die Schüler und deren Familien des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) mit den Förderschwerpunkten geistige sowie körperliche und motorische Entwicklung. Schulleiter Baerwind legt Wert darauf, die gesamte Öffentlichkeit einzuladen. Denn es sei wichtig, dass die Schüler der Haldenwang-Schule in der Öffentlichkeit gesehen werden. So können sie ihren Platz in der Gesellschaft leichter finden. Und ein gemeinsames Fest entspräche dem Schulleben an der Haldenwang-Schule. „Wir funktionieren nur als Gemeinschaft“, so der Schulleiter.

Viel Musik sorgt für gute Laune

Für das Jubiläum habe man sich bewusst gegen eine klassische Feier und für ein Fest mit Freude, Tanz und Musik entschieden. Die gute Laune wird mit der Partyband „The Soulmachine“ einfach in den Garten der Haldenwang-Schule geholt. Gute Laune habe man übrigens auch im Schulalltag, wie Baerwind erklärt. Als Vorband werden eine Musikgruppe aus dem Haus am Mühlebach, ein SBBZ aus Mühlhausen-Ehingen, und die Band „Old Fellow“ auftreten. Das gastronomische Angebot wird von Freunden, Förderern und Kollegen der Haldenwang-Schule geleistet.

Karten im Vorverkauf kosten 12 Euro, Kinder bis 15 Jahre haben freien Eintritt, der Kartenvorverkauf für das Open Air am 25. Juni erfolgt über die Haldenwang-Schule, die Goldschmiede Grundmüller und den Friseur Önder in Singen. An der Abendkasse kosten die Karten 14 Euro.