Am Dienstagnachmittag ist es auf einem Feld an der Verbindungsstraße zwischen Beuren und Schlatt zu einem Flächenbrand gekommen. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Vermutlich aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit kam es auf dem bereits abgeernteten Stoppelfeld zu einer Selbstentzündung. Die Feuerwehr Singen, die mit vier Fahrzeugen und 15 Mann ausrückte, löschte das betroffene Feld und nässte das angrenzende Maisfeld, um eine Ausbreitung durch Funkenflug zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Es entstand kein Sachschaden.