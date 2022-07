Singen vor 4 Stunden Fitnesscafé für Senioren: Montags können ältere Menschen in Friedinger Bibliothek zusammenkommen Nachbarn helfen auch in Nachbarorten: Der Bürgerverein Hausen will ein Fitnesscafé in der Bücherei Friedingen für Senioren eröffnen. Was dort genau geplant ist und wie das auch Angehörige entlasten kann.

In der Bücherei Friedingen soll es ab September ein neues Angebot der Nachbarschaftshilfe geben: Das Fitnesscafé im Dorf möchte betagte Mitbürger ansprechen, in eine regelmäßig am Montag stattfindende Gruppe zu kommen. Darauf freuen sich Ehrenamtliche Vera Zinsmayer-Keller, Einsatzleitung Claudia Ehret (Nachbarn helfen, Bürgerverein), Ortsvorsteher Roland Meyer. | Bild: Uli Zeller