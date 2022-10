Mit dem Stück „Merlin oder das wüste Land“ von Tankred Dorst präsentiert die Färbe auch zwei neue Gesichter in der neuen Spielzeit. Neben Alexandra Born ist Fionn Stacey aus Offenburg neu im Ensemble. Und nicht nur als Gast: „Er hat so toll vorgesprochen, dass er gleich für die gesamte Spielzeit engagiert ist“, freut sich Leiterin Cornelia Hentschel. „Und ich bin froh, hier zu sein, die Färbe ist ein sehr sympathisches Theater“, sagt Fionn Stacey.

Interessiert an Literatur, Philosophie und politische Themen, beschäftige ihn besonders die Frage, wie das menschliche Zusammenleben funktioniert. „Das war auch ein Grund für mich, einen Beruf in diese Richtung zu wählen, ich wollte einen Job, wo ich mich einbringen kann und gefordert bin“, erzählt Stacey. Er begann ein Studium der Geschichte, aber ihm fehlte der praktische Bezug. Bühnenerfahrung hatte er als Rapper und so sei er zur Schauspielerei gekommen: „Als Schauspieler schlüpft man in Rollen und muss sich intensiv mit der jeweiligen Figur identifizieren, man durchlebt ihre Probleme selbst und erfährt Konflikte am eigenen Leib.“

Corona hat den Start in die Berufslaufbahn erschwert

Nach der Schauspielschule spielte er als Gast in Ensembles an kleinen Theatern, dann kam Corona. „In dieser Zeit wurden Stücke angesetzt und wieder abgesetzt. Viele Kollegen waren arbeitslos und für junge Schauspieler war es noch schwieriger, engagiert zu werden“, erzählt der 25-Jährige. In dieser Unsicherheit arbeitete an der Kunstschule Offenburg mit Kindern. Dort wurden Künstler, Musiker und Schauspieler gesucht, um in Projekten das aufzuholen, was während Corona im Unterricht ausfiel. Zur Premiere am Freitag, 14. Oktober, steht Fionn Stacey im Stück „Merlin oder das wüste Land“ in der Regie von Klaus Hemmerle zum ersten Mal auf der Färbebühne.

Das Stück: Vorstellungen jeweils Mittwoch bis Samstag um 20.30 Uhr, Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr Matinee. Karten montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon (0 77 31) 6 46 46, per Mail an diefaerbe@t-online.de oder unter www.die-faerbe.de