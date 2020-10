von Susanne Schön

Einen sanft funkelnden Schluss bot die Finissage des „Kleinen Kunstwegs„ in Steißlingen. Die Künstler des Kunst- und Kulturkreises Steißlingen hatten einen außergewöhnlichen Weg für die Ausstellung ihrer Kunst gewählt.

Freiluft-Kunst bei Fackelschein. | Bild: Susanne Schön

Denn in diesem Jahr fiel nicht nur das Klemenzenfest aus, sondern auch der Steißlinger Weihnachtsmarkt wird keine Ausstellungsmöglichkeit bieten. Deshalb setzten sich die Künstler zusammen und organisierten eine Freiluftausstellung, die am Sonntagabend ein letztes Mal bei Fackelschein besucht werden konnte.

Werke mit großer Bandbreite

Die Bandbreite der ausgestellten Werke war groß. So schickte Hubert Zimmermann beispielsweise „Corona in Quarantäne“. Und Heidy Meier, die auf der neuen Homepage des Kunst- und Kulturkreises eigentlich als Malerin vorgestellt wird, ließ sich durch die Freiluftausstellung zu einem dreidimensionalen Kunstwerk und einem Gedicht über den Schaffungsprozess inspirieren. In goldenen Lettern prangte zum Beispiel: „Die Seele atmet durch, beginnt zu schweben.“

Steißlingen Startschuss für den Solarpark: Steißlingen produziert seinen Strom jetzt selbst Das könnte Sie auch interessieren

Gunther Roos ist der Vorsitzende des Vereins. Er nahm bei der Finissage die Namen der Besucher auf, um den Corona-Vorschriften gerecht zu werden. Er freute sich wie die Künstler über den großen Zuspruch der Menschen, die auf dem „Kleinen Kunstweg„ wandelten. Auch die Achtung der Betrachter gegenüber den Kunstwerken erfreute die Künstler, denn es wurde nicht geklaut oder mutwillig beschädigt. Ebenso erfreulich war, dass das Wetter an den Kunstwerken keine Spuren hinterließ.

Auch kleine Besucher haben Spaß

Manch einer wurde zum Wiederholungstäter: „Man traf hier eigentlich immer jemanden an“, berichtete Malerin Christa Wohriska. Schön war es, dass diese Ausstellungsform insbesondere für Familien interessant war. So war die Finissage zwar kein Ersatz für einen Laternenumzug, doch im Licht der Taschenlampe erlebten und entdeckten die kleinen Besucher Kunst noch einmal auf eine ganz andere Art. Und Kunst wurde auch zu einem einenden Band, denn in Gesellschaft der Kunst entspann sich manches Gespräch.