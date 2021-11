Die Fridays for Future-Bewegung hat auch in Singen gestern wieder ihre Standpunkte aufgezeigt. Bei der Demonstration, die vom Cano aus in Richtung Heinrich-Weber-Platz und dann zum Rathaus führte, sprachen die Plakate mit Aufschriften wie „Ohne Bäume keine Träume“ oder „we have no time left“ – Wir haben keine Zeit mehr – eine klare Sprache.

Die jungen Menschen wünschen sich vor allem mehr Handeln durch die Politik. Dies wurde auch in den beiden Reden von Frieda Kewitsch und Gunda Wöhrle deutlich. An der Demo in Singen beteiligten sich zunächst rund 30 junge Erwachsene. Angemeldet worden waren insgesamt 150 Personen.