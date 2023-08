Vor Wasser scheut sich der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Singen nicht, auch der starke Regenguss zum Auftakt des kleinen Zeltlagers in Beuren trübte die Stimmung nicht. Für 85 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr aus allen Abteilungen war an drei Tagen auf dem Gelände rund um das Curana Spiel, Spaß und ein bisschen Abenteuer geboten. Am Familientag standen auch Vorführungen und Mitmachaktionen für die jungen Besucher auf dem Programm. Auf den Wiesen schossen Wasserfontänen in die Höhe, Feuer wurden entfacht und mit einem Feuerlöscher gelöscht, zwei Jungen führten an einem Holzstoß vor, wie man mit einem Kombispreizer umgeht. „Das kommt bei technischer Hilfe zum Einsatz“, erklärte Timo Steinert. Damit könne man auch greifen und Türen und Tore öffnen, fügte Luca Schwall hinzu.

Mit einer Fahrzeugausstellung samt Drehleiter und Vorstellung der Höhenrettung gab der Tag Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr. Die Zeltlager seien für die Jugend ein Höhepunkt im Jahr, und nach drei Ausfällen durch Corona umso so wichtiger, sind sich Kommandant Dominik Rehm und Stephan Einsiedler als Feuerwehrmann und Ortsvorsteher von Beuren einig. Da sich kein Ausrichter für ein Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr gefunden hatte, übernahm die Abteilung Beuren die Organisation des kleinen Zeltlagers für die Jugend der FF Singen. „Ein komplettes Programm zu erstellen, war schon eine Herausforderung“, dankte Dominik Rehm der Gemeinde, die für diese Veranstaltung das Curana zur Verfügung gestellt hatte.

Seit 23 Jahren ist Clarissa Kreuz bei der FF Singen und nun Jugendwartin der Abteilung Schlatt. Sie freut sich, dass immer mehr Mädchen dabei sind. So wie die elfjährige Sofia Lupasçu, für sie war das Thema Feuerwehr in der Grundschule der Auslöser. „Die Feuerwehr ist besonders wichtig, weil es manchmal ja um Menschenleben geht“, sagt sie. Lenia Röhrle kam zur Jugendfeuerwehr, nachdem sie mal bei einer Feuerwehrprobe zugeschaut hatte.