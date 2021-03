von Matthias Güntert und Stephan Freißmann

An der Robert-Gerwig-Schule ist derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr im Gang. Darüber informierte die Polizei am späten Abend in einer Eilmeldung. Wie lang der Einsatz dauert, dazu konnte der stellvertretende Kommandant der Singener Feuerwehr, Kai Olbrich, keine Angaben machen.

Feuer in der Robert-Gerwig-Schule. Die Löscharbeiten der Feuerwehr Singen laufen. | Bild: Biehler, Matthias

Olbrich, der den Einsatz leitete, sagte vor Ort in der Nacht, dass es in der Isolierung des Daches brenne. Verletzte oder vermisste Personen gebe es nicht, ein Klassenzimmer sei voller Rauch. Im Einsatz, den zahlreiche Schaulustige vom Straßenrand her verfolgten, sind oder waren unter anderem die Drehleiterfahrzeuge aus Singen und Rielasingen-Worblingen sowie ein Teleskopmast der Werksfeuerwehr von Constellium. Die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge gab Olbrich mit 17 an. Der Alarm sei gegen 22.30 Uhr durch eine Brandmeldeanlage eingegangen.

Über die Brandursache gab es in der Nacht noch keine Erkenntnisse. Von der Polizei hieß es bei einer Lagebesprechung um Mitternacht, dass es momentan keine Hinweise auf Fremdverschulden gebe.

Feuer an der Robert-Gerwig-Schule: Die Schüler werden zunächst nur im Fernunterricht sein können. | Bild: Matthias Güntert

Gegen Mitternacht öffneten die Einsatzkräfte von den Drehleitern aus die Dachhaut, um zu löschen. Zwischendurch habe es auch immer wieder Flammen aus dem Dach gegeben, so Olbrich. Auch Landrat Zeno Danner und Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Schulleiterin Karin Schoch-Kugler und ihr Stellvertreter Andreas Grimm kann man vor Ort die Erschütterung anmerken. Sie seien allerdings froh, dass es abends passiert sei und niemand verletzt worden sei, so Schoch-Kugler.

Von außen griffen die Feuerwehrleute mit Löschschaum und Wasser an. | Bild: Matthias Güntert

Wie die Singener Feuerwehr mitteilte, sind Einsatzkräfte der Abteilungen Stadt, Friedingen und Überlingen am Ried, sowie die Feuerwehren aus Rielasingen-Worblingen und die Werkfeuerwehr von Constellium an den Löscharbeiten beteiligt. Aktuell seien die Einsatzkräfte im Inneren des Gebäudes und versuchen, zum Brandherd vorzudringen – parallel finde die Brandbekämpfung von Außen statt, teilt die Feuerwehr Singen weiter mit.