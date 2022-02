Singen vor 1 Stunde

Feuerwehr muss zum 15. Mal in dieser Woche ausrücken: Diesmal brennt eine Gartenlaube

Die Singener Wehr kam in dieser Woche kaum zur Ruhe: In einer Gartenhaussiedlung im Bereich der Uhlandstraße in der Singener Nordstadt brannte am Sonntag gegen 11.45 Uhr eine Gartenlaube.