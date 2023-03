Zwei Personen sind laut Polizei am Montag bei einem Küchenbrand in der Beethovenstraße in Singen verletzt worden. Gegen 13 Uhr alarmierte ein Nachbar die Rettungskräfte, nachdem eine 67-Jährige versuchte, mit Wasser das entflammte Öl in einer Pfanne zu löschen. Durch die Stichflamme habe sie Brandverletzungen erlitten.

Dem 50-jährigen Nachbar sei es gelungen, das Feuer noch vor Eintreffen der Wehr löschen. Er habe sich aufgrund des Rauchgases ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben müssen. Die mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann ausgerückte Singener Feuerwehr entlüftete anschließend die Wohnung, die zunächst nicht mehr bewohnbar war.

Die Polizei gibt Tipps: Deckel statt Wasser

Brennendes Fett dürfe nie mit Wasser gelöscht werden, warnt die Polizei. Drohende Fettexplosionen seien lebensgefährlich. Stattdessen sollte ein Deckel auf die Pfanne gesetzt werden, um danach das heiße Fett abkühlen zu lassen.