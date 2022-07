von Paulina Daiber

Das Friedrich-Wöhler-Gymnasium hat 83 Abiturienten in das Leben nach der Schule entlassen. Zwischen Abschiedsreden von der Schulleiterin und einem Vertreter der Stadt Singen werden Preise verliehen, denn vier der Abiturienten haben mit der Note 1,0 bestanden.

Ein Saal voll junger Erwachsener in Anzügen und langen Ballkleidern. Unter ihnen Lehrer, Eltern und kleine Geschwister – Die Entlassungsfeier am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen war vor allem nach den letzten zwei Corona-Jahren ein ganz besonderes Fest.

Das Feiern war zwei Jahre stark eingeschränkt

„Endlich, nach zwei Jahren Pause, können wir wieder unsere 83 Abiturienten in das Leben nach der Schule entlassen“, sagt Sabine Beck, die Schulleiterin des Gymnasiums zur Begrüßung. In den vergangenen beiden Jahren war das Feiern stark eingeschränkt. Gefeiert wird an diesem Abend mit Abschiedsreden, einem Musikstück des Orchesters und vielen Preisverleihungen für besondere Leistungen.

Von manch einem Abiturienten des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums sei dieser Tag ersehnt worden, manch einer fürchte sich davor und auf andere treffe beides zu, vermutet Sabine Beck. Doch eins betont sie: „Das ist euer Tag“, richtet sich die Schulleiterin an ihre Abiturienten.

Das ist der Scheffelpreis Die Literarische Gesellschaft Karlsruhe vergibt seit 1928 den nach Joseph Victor Scheffel benannten Scheffelpreis. Er wird vor allem in Baden-Württemberg jährlich an über 600 Gymnasien verliehen und ist deutschlandweit einer der wichtigsten Schulpreise. Seit dem Jahr 2005 erhalten den Preis Abiturienten mit besonders hervorstechenden Leistungen im Fach Deutsch, um das Interesse an künstlerischer und wissenschaftlicher Literatur zu steigern. Die Literarische Gesellschaft ist mit knapp 7000 Mitgliedern der größte Literatur-Verein in Europa.

Und genau für diesen Tag hat sie eine Rede über Helden vorbereitet. In dieser beschreibt die Schulleiterin, dass Zugehörigkeit und Zusammenhalt Teil der wichtigsten Dinge seien, die die Schüler in ihrer Schullaufbahn erreicht haben. Die Ursache dafür sei, dass sie Teil einer gemeinsamen Geschichte seien: Ihrer gemeinsamen Zeit als Schüler auf dem Singener Friedrich-Wöhler-Gymnasium.

Schüler haben angefangen wie Harry Potter

Der Beginn dieser Geschichte sei der Tag, an dem die heutigen Abiturienten ins Friedrich-Wöhler Gymnasium eingetreten seien, äußert sich Sabine Beck. Sie vergleicht dies mit der Romanreihe Harry Potter, bei der ein junger Zauberer auf eine Schule für Seinesgleichen geht, viele Abenteuer erlebt und zu einem Helden wird.

So wie Harry Potter seien auch die Abiturienten des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Helden, sagt Sabine Beck. Sie rät den Schülern, die zu ihrer Entlassungsfeier gekommen sind, das Erlernte aus der Schulzeit auf ihrem neuen Weg mitzunehmen und sagt, sie sei stolz, ihnen heute die Zeugnisse überreichen zu dürfen.

Eingeladen zur Entlassungsfeier war auch ein Vertreter der Stadt Singen, Bernd Walz als Schulverantwortlicher in der Stadtverwaltung, sowie Doris Stemmer, die Vorsitzende des Elternbeirats, und Tanja Dehn vom Verein der Freunde und Förderer. Bernd Walz sagt bei seiner Rede zu den Abiturienten: „Sie haben alle Grund zu feiern, denn sie haben es geschafft“ und gratuliert ihnen persönlich und im Namen der Stadt Singen.

Die Preisträger des Abiturjahrgangs

Außerdem hält auch ein Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums eine Rede bei der Entlassungsfeier: David Huth, denn er hat den Scheffelpreis gewonnen. In seiner Rede bezieht er sich auf das Motto der Gründer des Gymnasiums: Demokratie leben. Er betont, wie wichtig Bildung sei, um etwas in der Welt zu verändern und dass Bildung den Menschen die Augen öffne.

Dabei bezieht er sich auf unterschiedliche Probleme in der Welt, wie die Corona-Pandemie, die dass Sozialleben vieler Menschen lange eingeschränkt habe. Aber auch der Krieg in der Ukraine, der zeige, dass Frieden kein selbstverständlicher Zustand sei. Außerdem spricht er an, dass er und seine Mitschüler nun die Chance haben, ihr Abitur anzuwenden. Der Scheffelpreisträger sagt, dass das Leben wie eine lange Reise sei und er wünschte seinen Mitschülern, dass sie auf dieser Reise die richtigen Wege gehen werden.

Vier mal die Traumnote 1,0

Dann endlich bekommen alle Abiturienten ihr Zeugnis überreicht. Unter den 83 Schülern, die das Abitur bestanden haben, finden sich viele, die besonders gute Leistungen in unterschiedlichen Fächern erreicht haben und mit Preisen belohnt wurden.

Außerdem gebe es laut Sabine Beck vier Schüler, die das Abitur mit der Note 1.0 abgeschlossen haben: Arve Gruber, Darius Kahlert, David Huth und Hanna Martin. Einer von ihnen, Arve Gruber, hat gar 899 von 900 möglichen Punkten in seinem Abitur erreicht und er erntete bei der Abschlussfeier dafür besonders lauten Applaus.