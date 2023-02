Das Festivalprogramm von Stars in Town 2023 ist mit der Verpflichtung von Simply Red für Donnerstag, 10. August, jetzt komplett. Die britische Band um Frontmann Mick Hucknall ist bereits der zweite Programmpunkt, der kurz zuvor beim Stimmenfestival in Lörrach zu hören ist. Auch der italienische Pop-Star Zucchero wird kurz vor seinem Gastspiel in Schaffhausen in der deutschen Grenzstadt Lörrach auftreten.

Eröffnet wird der Festival-Donnerstag, 10. August, durch Sam Ryder, der ein Millionen-Publikum als Zweitplatzierter beim letztjährigen Eurovision Song Contest begeistert hat. „Es wird für ihn etwas ganz Besonderes sein, im kommenden Sommer nicht nur virtuell, sondern auch auf der Bühne im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen“, so Festivalsprecher Urs-Peter Naef in der Presseankündigung.

Als weitere Künstlerin wird die britische Singer-Songwriterin Freya Ridings erwartet, bevor die Bühne Simply Red gehört. „Sie melden sie sich nach vier Jahren Pause mit ihrem neuen Studioalbum und der dazugehörigen Tour zurück“, so Naef. Seit mehr als 30 Jahren sorgen Simply Red mit ihrer Mischung aus Reggae, Funk, Pop und Soul für große Hits und zeitlose Klassiker.

Ebenfalls treten die legendären deutschen Punkrocker Die Toten Hosen, der italienische Bluesrocker Zucchero, das britische Multitalent Rita Ora, der deutsche Hip-Hop-Hitgarant Sido, der irisch-amerikanische Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly sowie der Schweizer Rapper Bligg bei Stars in Town 2023 auf. Dabei treten an jedem der sieben Abende drei Künstler auf. Die Karten für den Auftakt mit den Toten Hosen am Mittwoch, 2. August, waren rasch ausverkauft, doch für alle weiteren Abende gibt es noch Tickets.

Wie bereits im Vorjahr wolle man mit Lichtprojektionen, Walking-Acts und Lichtskulpturen die Schaffhauser Altstadt inszeniert und die Besucher nicht nur mit Musik zum Staunen bringen. Beibehalten werde die bei den Besuchern sehr geschätzte Stringenz der einzelnen Musikgenre pro Abend.