Im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Singen hat wieder ein Intensiv-Schauspielkurs für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren stattgefunden. Unter der Leitung der Theatermacherin Sylvia Seminara und der Sozialpädagogin Christiane Löhr tauchten die jungen Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler in diesem Jahr unter dem Motto „Paradise please!“ in die Welt der Schauspielkunst und des Theaters ein.

„Wunderbare Rollen und Szenen“

Die Stadt schreibt dazu in ihrer Presseinformation, die Teilnehmer hätten „theaterpädagogisch geforscht und theatral experimentiert. Es wurde energiegeladen improvisiert, viel gelacht und kreativ geschrieben; Texte großer Dichter wurden zum Leben erweckt und auf die Bühne gebracht.“

Profi-Tricks und Grundlagen des Schauspiels wurden ausprobiert. Dabei seien „wunderbare Rollen und Szenen“ entstanden, die am Ende der Woche zu einer Abschlusspräsentation zusammengefügt wurden.

Mit Ideen der jungen Teilnehmer

Der Bogen wurde dabei von Texten von Bertolt Brecht, über William Shakespeare, bis hin zu Tennessee Williams gespannt, gespickt mit Ideen der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Bei „Paradise please!“ geht es laut Pressemitteilung um eine himmlische Engelsfamilie, die in den Wolken lebt, und in der es so zugeht, wie auch in anderen Familien: Die Kinder haben unterschiedliche Wünsche und Charaktere, und die Eltern sind so, wie Eltern nun einmal sind: Sie wollen nur das Beste für ihre lieben Kleinen, sind aber immer mal wieder Leid geplagt und ihr Geduldsfaden wird ab und zu auf die Probe gestellt.

Da hilft nur eins: Vom Himmel aus Theaterproben auf der Erde beobachten. Zum Glück hat die himmlische Schar eine tüchtige Hausangestellte, die es auch nicht immer leicht hat und daher etwas mürrisch ist. Kann auch ihr eine paradiesische Theaterproben-Beobachtung helfen?

Laut Mitteilung der Stadt Singen soll auch im kommenden Jahr wieder ein Schauspiel-Workshop für Kinder und Jugendliche angeboten werden. Wer Interesse hat, kann sich hierfür bereits die ersten Ferientage der Sommerferien 2022 vormerken.