Fensterln, das kennen die meisten Menschen wohl am ehesten aus Werbefilmen. Da steht dann der Mann, meist angetan mit einer zünftigen Lederkluft, auf der Leiter am Fenster seiner Angebeteten, meist angetan mit einem zünftigen Dirndl. Gemeinsam genießen sie Frischkäse, Joghurt oder für welches Produkt der Alpenregion sonst noch geworben werden soll. Aber sonst? Kaum jemand dürfte je Zeuge eines Fensterl-Vorgangs werden. Zugegeben, das könnte daran liegen, dass das Fensterln heimlich abläuft, wie ein bekanntes Internet-Lexikon informiert. Dasselbe Internet-Lexikon bezeichnet das Fensterln aber auch als „fast bedeutungslos gewordene Art der Brautwerbung“, ehemals vor allem im süddeutschen Raum verbreitet.

Das Finanzamt in Singen: Hilfesuchenden Passanten wird hier mitunter auch durchs Fenster geholfen. | Bild: SK Archiv

Fensterln kann man aber offenbar nicht nur in Werbefilmen, sondern auch im echten Leben – und das sogar ganz ohne Leiter. Und zwar beim Singener Finanzamt. So hat es ein aufmerksamer Leser vor ein paar Tagen beobachtet, der unter großem Lob berichtete, dass ein Mitarbeiter der Behörde von sich aus Passanten geholfen habe, die beim Finanzamt nicht eintreten durften. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus ist das Finanzamt nämlich in den jetzigen Pandemie-Zeiten erst einmal für den Publikumsverkehr geschlossen. Eine Nummer ziehen und in der Schlange auf einen Sachbearbeiter warten – das ist derzeit nicht unbedingt sinnvoll.

Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, wie der Volksmund weiß. Und dieser Weg führte eben durch ein Fenster, durch das der Dialog geführt wurde. Sicherheitsabstand und reichlich frische Luft sind bei diesem Kommunikationsweg inklusive, denn das fragliche Fenster liegt zwar im Erdgeschoss des Finanzamts – aber immer noch ein halbes Stockwerk über dem Gehweg in der Alpenstraße. Ob dieser Sicherheitsabstand bei den Beteiligten des Fensterl-Vorgangs zu Heiserkeit geführt hat, ist nicht überliefert. Doch möglicherweise heißt es demnächst: Das Finanzamt, dein Freund und Helfer – dem Fensterln sei dank.