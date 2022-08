Singen vor 2 Stunden

Fast hätte Hecht seine Stimme verloren: Heimat-Programm bei Stars in Town begeistert auch Deutsche

Lauter alte Bekannte der Schweizer Musikszene spielen am Samstag bei Stars in Town in Schaffhausen. Beinahe wäre das ausverkaufte Programm gescheitert, denn beim Proben war die Stimme von Hecht-Sänger Stefan Buck weg.