Kaum hat die Schule nach den Osterferien wieder begonnen, haben Zeugen Farbschmierereien an der Fassade des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in Singen entdeckt und zur Anzeige gebracht. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die bislang Unbekannten bereits am Dienstag, 11. April, ihre Zeichen mit einem schwarzem Edding-Stift an mehreren Stellen an der Außenwand der Schule angebracht haben sollen.

Laut Polizei soll es sich um zwei jugendliche Tatverdächtige handeln. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt. Hinweise auf die Identität der Übeltäter nimmt das Polizeirevier Singen entgegen unter Telefon 07731 8880.