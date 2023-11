Es gibt Begriffe, die man oft mit dem Alter verbindet: vergesslich, krank oder langweilig. Diese Eigenschaften treffen aber auf Gusti Döppner nicht zu. Die 89-Jährige wirkt offen und zugewandt, zufrieden und kreativ. Ihr Zimmer verlässt man mit einem Lächeln im Gesicht. Vor drei Jahren zog Döppner mit ihrem sehr kranken Ehemann Horst in ein Pflegeheim, wie sie erzählt. Sie erlebten dort noch ihre Eiserne Hochzeit (65 Ehejahre). Im Jahr 2022 starb dann ihr Mann. Döppner wechselte danach das Heim und wohnt nun seit einem Jahr im Emil-Sräga-Haus in Singen.

Die zweifache Mutter und zweifache Oma betont, man dürfe nicht über sie schreiben, dass sie andere zu etwas ermutigen möchte. Als gutes Beispiel möchte sie sich nicht darstellen. Sie will niemandem etwas aufdrängen. Viel mehr würde sie sich aber freuen, wenn sie andere Menschen anspornen könnte, es ihr gleich zu tun. Sie sagt: „Denn man kann noch mehr, als man von sich denkt. Nur Mut!“ Gusti Döppner, die unter anderem fast 20 Jahre lang Schulsekretärin in der Singener Schillerschule war, hat in ihrem Leben eine Leidenschaft dafür entwickelt, ihr Inneres künstlerisch nach außen zu kehren. Sei es durch Musik oder Gesang. Auch Figuren wie Clowns oder Krippenfiguren hat sie schon selbst hergestellt. Sie bemalt außerdem Karten und Leinwand mit Acrylfarbe oder zeichnet Bleistiftskizzen.

Sie verkauft ihre Bilder nicht. Aber seit sie dort lebt, wurden viele Wände im Emil-Sräga-Haus zur Heimat ihrer Bilder. „Das Malen versetzt mich in eine positive Stimmung wie Ruhe, Ausgeglichenheit, Leichtigkeit – und manchmal fast in ein Nichtdasein“, sinniert sie und schaut auf ihr gerade fertig gewordenes Bild. Ihre Bilder gehen indes nicht spurlos an anderen vorbei. Einrichtungsleiter Raffaele Giampa etwa findet: „Es freut mich immer, durch unsere Wohnfamilien zu gehen, die Kunstwerke zu sehen und die Hingabe zu bemerken, mit der Frau Döppner die Wände für Heimbewohner und Mitarbeiter verschönert hat.“