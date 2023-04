Mit Bettina Rave eröffnete die Galerie Vayhinger unter dem Titel „Vis á vis“ erneut eine Ausstellung der Künstlerin, die in ihren konzeptionellen Arbeiten Bild, Wort und Material verknüpft. Zum ersten Mal schon 1992 am Standort in Möggingen und nach dem Umzug auch in der Singener Galerie ausgestellt, zeigt die aktuelle Ausstellung neue Arbeiten, in denen Rave in unterschiedlichen Werkgruppen das Phänomen Zeit mit einbezieht. Von ihrem kürzlich verstorbenen Mann noch mit konzipiert, führt Helena Vayhinger auf seinen Wunsch hin den Ausstellungsbetrieb fort.

Im Gespräch mit der Künstlerin Bettina Rave ging Kunsthistorikerin Ute Hübner, die bis vor Kurzem das Hesse-Museum in Gaienhofen leitete, auf die Arbeiten ein. „Ein Bild ist für Bettina Rave gleichzeitig eine Reflexion, sie befasst sich mit der Dialektik, mit dem, was ein Bild ausmacht“, erläuterte Hübner. Ihre von Farben getragenen Arbeiten würden ihre Wahrnehmung und die Entstehung von Kunst offenbaren. Ihr künstlerischer Ansatz frage nach der realen Bildräumlichkeit, wies Hübner auf die sogenannten Leinwandportraits hin, die einfarbig bemalt, die Struktur des Materials betonen. Rave verbinde die reale Bildräumlichkeit mit der bildlichen, die Bilder seien Ausschnitte aus einer neu gesehenen Realität, so Hübner. Die zwölf Fleckenbilder, die Rave in Goldrahmen gefasst hat, um wie sie sagt, sie damit auf eine Bühne zu stellen, seien die kleinste Einheit einer zeitlosen Linie. Die farbigen Flecken hielten den Augenblick des Arbeitsprozesses fest. Ihre Intention sei es, den Prozess zu dokumentieren und durch Lasieren die verschiedenen Ebenen auftreten zu lassen. „Raves Bilder gehen immer einher mit eigenen Assoziationen, sie verknüpft auch Malerei mit Sprache“, bezog sich Hübner auf die bemalten Quadrate, deren Farbe einzelnen Buchstaben zugeordnet ist.

Die Ausstellung „Vis á vis“ ist bis zum 28. April zu sehen, zeitgleich zeigt auch der Kunstverein Konstanz unter dem Titel „Time sheets“ eine Ausstellung von Bettina Rave.