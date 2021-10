von Graziella Verchio graziella.verchio@suedkurier.de

Die Bahnunterführung am Praxedisplatz in Richtung Güterstraße ist das Tor in den Singener Süden. Dass diese viel befahrene Visitenkarte der Stadt seit vielen Jahren heruntergekommen ist und auch für Radfahrer wie Fußgänger ein gefährlicher Knotenpunkt ist, stößt nicht nur den Anwohnern bitter auf. Nun haben sich einige Akteure zusammengetan, um eine Umgestaltung der Unterführung voranzutreiben.

Blick in Zukunft per Computersimulation: So oder so ähnlich könnte die Praxedisplatz-Unterführung nach der Umgestaltung aussehen. | Bild: design-homebase.de

Die IG Singen Süd habe die Idee angeregt, sagt IG-Vorsitzender Dirk Oehle. „Die Bahnunterführung am Praxedisplatz ist schon seit langem nicht vorzeigbar. Daher haben wir uns ein Konzept für eine Neugestaltung ausgedacht“, erzählte Oehle, der auch für die Neue Linie im Gemeinderat sitzt.

IG Singen Süd holt Stadt mit ins Boot

Die Idee stieß bei der Singener Stadtverwaltung und beim Oberbürgermeister Bernd Häusler auf Begeisterung, sagt Oehle, sodass die Stadt bei der Realisierung und Finanzierung maßgeblich teilhat und auch die Schirmherrschaft für das Projekt übernimmt. Daran beteiligen sollten sich auch die Auszubildenden in den Betrieben in der Singener Südstadt. Hierzu fand nun ein zweitägiger Workshop mit ein Dutzend Azubis statt.

Gemeinderat Dirk Oehle hat für die Umgestaltungspläne den Konstanzer Künstler Bert Binnig ins Boot geholt. „Für uns war es wichtig, dass die Azubis aus der Südstadt die Modelle für die Umgestaltung mit entwickeln. Sie sind schließlich hier verankert“, erklärte Binnig. „Es soll keine willkürliche Geschichte, sondern ein roter Faden erkennbar sein.“

Die Azubis sammelten vor Ort an der Unterführung am Praxedisplatz verschiedene Blätter ein, um nach diesen Formen die Entwürfe zu planen. | Bild: design-homebase.de

Daher hieß es bereits zu Beginn des Workshops: ab nach draußen! Die Auszubildenden sollten die Umgebung erkunden und vor allem wahrnehmen. Spezialaufgabe: Dabei sollten sie auch die verschiedensten Blätter einsammeln – denn die sollen Grundlage der weiteren Arbeit sein.

„Auf den ersten Blick fällt es kaum auf, aber die Unterführung ist von einer grünen Oase umgeben. Das wollen wir aufgreifen und in die Gestaltung mit einfließen lassen“, erklärte Bert Binnig, der vorab den Ist-Zustand abfotografiert hatte: Dies sei ein wichtiger Schritt, um ein 3D-Modell erstellen zu können, sagte er.

Zurück am Arbeitsplatz, konnten sich die Auszubildenden mit Hilfe des gesammelten Materials ans Werk machen und verschiedene Blattformen ausarbeiten. Diese wurden anschließend auf Papier aufgemalt, mit einem Bastelmesser ausgeschnitten und als Schablone verwendet. Ein größerer Papierbogen diente den jungen Leuten als Spielwiese. Hier konnten sie sich mit Sprühdosen kreativ austoben.

„Als nächsten Schritt werden diese Vorlagen digitalisiert und eingefärbt“, erklärte KBinnig. Die Farbgebung soll bewusst abstrakt sein, um eine möglichst farbenfrohe Unterführung zu realisieren. „Die Bahnunterführung ist ziemlich trist“, sagt der Künstler. „Das wollen wir ändern.“

Unterführung soll saniert werden

Die digitalisierten Entwürfe sollen dann im Gemeinderat diskutiert werden. „Wenn die Stadträte grünes Licht geben, können mit Hilfe des maßstabgetreuen Modells und den Entwürfen der Azubis Wandabwicklungen für die Handwerker hergestellt werden“, erklärte Bert Binnig.

Im Zuge der Neugestaltung der Praxedisplatz-Unterführung sollen auch die Radwege saniert werden, sagte er. „Als ich zum Fotografieren vor Ort war, ist mir auch aufgefallen, wie gefährlich es für Fußgänger und Radfahrer sein kann“, so der Künstler. Die Neugestaltung sei für Frühjahr 2022 vorgesehen.