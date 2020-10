von Daniel Volz

Eine böse Überraschung erwartete den Besitzer des Restaurants Saray in der Singener Südstadt am frühen Mittwochmorgen. In der Nacht waren Fassade, Fenster und Außenmöbel des Lokals von bislang unbekannten Tätern mit roter Farbe beschmiert worden. Die Polizei ermittelt, nachdem mehrere Tische und Stühle vor dem Restaurant durch die Farbe in Mitleidenschaft gezogen wurden, ein Pavillon und die Glastür im Eingangsbereich wurden zudem beschädigt.

Ein Lieferant hatte die Farbschmierereien am Mittwochmorgen vor der Öffnungszeit des Lokals bemerkt und daraufhin Hanifi Buluc, den Besitzer des Restaurants, benachrichtigt. Buluc verständigte, wie er gegenüber dem SÜDKURIER mitteilt, anschließend die Polizei. Jetzt laufen die Ermittlungen.

Auch die Tische und Stühle im Außenbereich des Restaurants sind nicht verschont geblieben. | Bild: Daniel Volz

Der Restaurant-Besitzer zeigt sich betroffen und überrascht von den Schmierereien. Er sei verwundert, dass ausgerechnet sein Restaurant Ziel einer solchen Farbattacke wurde, erzählt er dem SÜDKURIER. In der weiteren Nachbarschaft befinden sich auch einige andere Lokale, die türkische Küche anbieten. Doch sein Restaurant, das neu im Januar 2020 eröffnet wurde, sei betroffen. Und das, obwohl es bisher keine Anzeichen für Ärger gegeben habe. Er habe auch keinerlei Probleme mit Nachbarn oder Mitbewerbern, betont er.

Einen Verdacht, wer für die Schmierereien verantwortlich sein könnte, habe er nicht, sagt Buluc weiter. Trotzdem sei er enttäuscht, da er den Eindruck habe, hier habe jemand seinem Ärger mit einem dummen und kostspieligen Streich anstelle von Worten Luft gemacht. Die Höhe des entstandenen Schadens schätzt Hanifi Buluc auf etwa 4000 Euro, da unter anderem mehrere Stühle und der Pavillon im Außenbereich ersetzt werden müssten. Dazu kommen noch die Säuberungsarbeiten. Mit Aceton soll es gelingen, die Farbe wieder zu entfernen.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an das Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31) 88 80.