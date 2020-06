Die Psychologische Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bodensee mit Standorten in Singen, Überlingen und Konstanz (EFL) hat dank der neuen Corona-Lockerungen nun fast wieder einen normalen Arbeitsalltag, was die Beratungen von Klienten betrifft. In der Krise waren die Anmeldungen zurückgegangen, doch nun zieht die Nachfrage wieder an.

Großer Verbund von Beratungsstellen Die Psychologische Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bodensee (EFL) hat im November 2018 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Sie ist eine von 15 Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EFL) sowie zwölf Außenstellen in der Erzdiözese Freiburg. Die Gesamtleitung hat Hans-Michael Jung, Stellvertreterin in Singen ist Susanne Strobel-Seiler, in Konstanz Regina Böck und in Überlingen Kurt Nährig.

Während des Shutdowns ging die Beratung der EFL-Mitarbeiter über die Online-Beratungssoftware „beranet“ mit den Klienten weiter. „Zwei Drittel unserer Klienten haben dieses Angebot angenommen“, berichtet der Leiter der EFL, Hans-Michael Jung im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Klienten kommen nun wieder in die drei Beratungsstellen, allerdings unter Einhaltung der Abstandsregeln, Desinfektion und mit Mundschutz. „Wir haben festgestellt, dass die Online-Beratung zwar funktioniert, aber unsere Klienten lieber mit uns in der Beratungsstelle sprechen wollen“, so Jung.

Die Beratungsstelle in Singen Hegaustraße 41, 78224 Singen, Telefon (07731) 638 88, E-Mail: singen@eheberatung-bodensee.de. Anmeldezeiten: Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr; Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr.

Manche Klienten seien in den vergangenen drei Monaten besonders wegen der zuhause zu organisierenden Kinderbetreuung stark belastet gewesen. Daher wurden in den telefonischen Beratungen manchmal auch Corona-bedingte Themen angesprochen. Vielleicht hätten Ehepaare aber in dieser Zeit auch wieder mehr zueinander gefunden und sich gemeinsam um die Kinder gekümmert, vermutet Jung.

„Es war für uns sehr wichtig, die Kommunikation online zu führen, wenn auch anfangs sehr anstrengend“, ergänzt Susanne Strobel-Seiler, stellvertretende Stellenleiterin in Singen. Noch nicht wieder stattfinden kann derzeit das Achtsamkeitstraining in einer offenen Gruppe. Zukünftig werden sich Teilnehmer dieser offenen Gruppe hierfür anmelden müssen. Auch ein neuer Kurs in Stressbewältigung wird erst nach den Sommerferien beginnen.

Die Beratungsstelle in Konstanz Obere Laube 75, 78462 Konstanz, Telefon (07531) 232 10, E-Mail: konstanz@eheberatung-bodensee.de, Anmeldung: Montag und Freitag von 9 bis 11 Uhr und Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Der eigentliche Anlass für das Pressegespräch – das Erscheinen des Jahresberichts 2019 – geriet durch die Ereignisse der vergangenen Wochen etwas in den Hintergrund. Die Anzahl der Klienten und Klientinnen ist im Jahr 2019 mit 1076 nahezu gleich geblieben wie im Jahr 2018. Wie in den Vorjahren, lagen die Zahlen bei den Neuanmeldungen in Singen mit 209 deutlich höher als in Überlingen (96) und Konstanz (81). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben insgesamt 5425 Beratungsstunden geleistet. Knapp 60 Prozent der Beratungen fanden 2019 als Einzelgespräche statt.

Die Beratungsstelle in Überlingen Münsterplatz 5, 88662 Überlingen, Telefon (07551) 631 17, E-Mail: ueberlingen@eheberatung-bodensee.de, Anmeldung: Montag und Freitag 9 bis 11 Uhr; Dienstag bis Donnerstag 15 bis 17 Uhr.

Der Zugang zur EFL erfolgt nach wie vor am häufigsten über Mundpropaganda, also auf Empfehlung. Doch rund 20 Prozent läuft über die Homepage, wenn es um Informationen geht. Bei der Verteilung der Geschlechter liegen die Frauen mit 61 Prozent deutlich vor den Männern. Noch mehr, nämlich 70 Prozent Frauen nehmen die Initiative in die Hand, eine Beratungsstelle aufzusuchen.

Projekt in Kindertageseinrichtungen

Der Anteil an Ratsuchenden ohne Konfession lag 2019 bei 23,1 Prozent und hat damit leicht zugenommen (2018 waren es 20,5 Prozent). Über das Ki-Fa-Projekt (Kinder- und Familienbildung), das die EFL seit Jahren in Kindertageseinrichtungen mit durchführt, kommt es auch auf niederschwelligem Weg zum Kontakt mit Ratsuchenden, die einen Migrationshintergrund haben.

Gut die Hälfte der ratsuchenden Paare ist in erster Ehe verheiratet. 2019 stieg jedoch der Anteil an Ratsuchenden, die nach einer Scheidung wiederverheiratet sind, von 17 auf 23,8 Prozent. Dies ist möglicherweise auf die aktuellen Herausforderungen in einer Patchwork-Familie zurückzuführen.