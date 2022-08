Eine 25 Jahre junge Frau fuhr mit einem Toyota auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Rielasinger Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein. Dabei streifte der Toyota einen bereits auf der Abbiegespur fahrenden bislang unbekannten Wagen am vorderen rechten Kotflügel, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet. Die 25-Jährige hielt nach dem Abbiegen auf der Rielasinger Straße an, um auf den unbekannten Autofahrer zu warten, der jedoch seine Fahrt fortsetzte. Zu dem unbekannten Auto ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen Wagen mit Schweizer Kennzeichen gehandelt haben soll. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu melden.