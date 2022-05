Ein Unbekannter hat am Montagabend im Zeitraum von 20 Uhr bis 23 Uhr einen auf der Herderstraße abgestellten schwarzen Daimler bei einem Parkvorgang beschädigt und ist danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, einfach davongefahren. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am Daimler auf eine Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, entgegen.