Zur Spielzeiteröffnung 2023/24 zeigt das Theater Die Färbe am morgigen Freitag, 13. Oktober, „Woyzeck“ von Georg Büchner, wie das Theater in einer Pressemitteilung schreibt. Demnach laufen die Proben in der Basilika für das Eröffnungsstück aktuell auf Hochtouren.

Ein Stück mit Tiefgang

„Woyzeck“ sei ein faszinierendes Stück, das alles über das Leben und den Menschen aussage, geschrieben von einem Genie, das keine 24 Jahre alt werden sollte. Beim Tod Georg Büchners im Februar des Jahres 1837 blieb sein Woyzeck lediglich als Fragment zurück. Das unvollendete Stück ist einer der berühmtesten Texte der deutschen Literatur.

Es handelt, wie der Titel bereits verrät, von Woyzeck. Er ist ein einfacher Soldat, dient einem Hauptmann als Barbier. Von dem Verdienst kann er seine Geliebte Marie und das gemeinsame Kind allerdings nicht ernähren, weswegen er sich zusätzlich als medizinisches Versuchsobjekt verdingt. Die Folgen der Versuche schwächen den ohnehin vom harten Leben gezeichneten Woyzeck derart, dass er sich mehr und mehr in einer Welt von Wahnvorstellungen verliert, die ihn schließlich verschlingt. So taumelt Woyzeck – trotz seiner aufrechten Mühe, ein guter Mensch zu sein – am Ende Richtung Abgrund, gefangen in einer Gesellschaft, die ihm kein Halt im Leben sein kann.

Unbeirrbar erforscht Regisseur Andreas von Studnitz das Seelenspektrum der Figuren und öffnet in der Basilika neue Räume, so die Mitteilung. Zu sehen sei in der Titelrolle der junge Färbe-Schauspieler Fionn Stacey sowie in den weiteren Rollen Bianca Waechter (Marie), Ralf Beckord (Hauptmann), Elmar F. Kühling (Doktor) und als Gast ins Färbe-Ensemble zurückgekehrt Ben Ossen (Tambourmajor). Alexandra Born betritt als Autor Georg Büchner selbst die Szenerie, die Geschicke seiner Geschöpfe lenkend, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Im Überblick: Premiere ist am heutigen 13. Oktober, die weiteren Vorstellungen finden bis Ende November am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag statt, und am 29. Oktober die Sonntags-Matinée um 11 Uhr. Ab sofort beginnen alle Abend-Aufführungen in der Basilika schon um 20 Uhr. Einlass und Kassenöffnung ist in der Basilika ab 19.30 Uhr, nur hier gibt es die Eintrittskarten. Das Theaterrestaurant in der Färbe ist ab 18 Uhr geöffnet. Getränkeausschank nur in der Pause. In der Basilika ist freie Platzwahl.