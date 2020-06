Das Licht ist auf die Bühne gerichtet, im Halbdunkel davor sitzen mit Abstand zueinander die Zuschauer. Theater-Atmosphäre ist wieder erlebbar – mit der szenischen Lesung „Weil ich weiß, so ist das gewesen und nicht anders“ hat die Färbe den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Mehr Gäste als erwartet konnte Cornelia Hentschel zu dieser Textcollage über das Leben von Otto Dix begrüßen, die auch Teil der Feier zum 50. Todestag des Malers im Bürgersaal des Singener Rathaus war.

Von Dresden nach Randegg und Hemmenhofen

Zu Wort kommen dabei Otto Dix (Elmar F. Kühling), seine Frau Martha (Milena Weber), Dix‚ Söhne, Kunsthistoriker und Galeristen (Reyniel Ostermann), die mit Passagen aus Briefen ein Bild des Menschen und Malers zeichnen, dem einst ein Lehrer an der Kunstschule prophezeite: „Du wirst nie Maler, du bleibst ein Schmierer.“ In der Dresdner Kunstszene als Enfant Terrible beschrieben, verlor Dix 1933 im Naziregime seine Professur in Dresden und übersiedelte mit der Familie nach Randegg und drei Jahre später nach Hemmenhofen.

Ein Genussmensch in kümmerlichen Umständen der Nachkriegszeit

Zusammengestellt von Andrea Dix, Anne Overlack, Gudrun Schmidt und Wolfgang Kramer rücken die Texte auf unterhaltsame Weise viele Facetten ins Licht. 1945 zum Volkssturm einberufen – „man muss es gesehen und erlebt haben“ – hielt Otto Dix in seinen Bildern den Krieg und das Leid fest. Seine Bilder polarisierten, sie enttarnten die Gesellschaft. Dix liebte die Frauen und hielt auch Kontakt zu seiner zweiten Familie in Dresden. Als Genussmensch, der gutes Essen und Wein sehr schätzte, beschreibt er die Nachkriegsjahre als Leben in kümmerlichen Umständen.

„Schön malen“ war nicht seine Sache, aber was blieb ihm anderes übrig: „Landschaft habe ich gemalt, hier war ja nichts weiter.“ Und manche dieser „Schinken„ entstanden nur, um sie gegen Schinken einzutauschen. Der Maler Otto Dix ließ sich aber nicht beirren: „Ich habe das Selbstbewusstsein und das Wissen um meine Kunst.“

Weitere Vorstellungen: 10., 11., 12., 13. Juni, jeweils um 20.30 Uhr in der Färbe. Reservierungen unter Telefon 07731/64646.