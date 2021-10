von Isabelle Arndt und Matthias Güntert

Bei einer sogenannten Knallgas-Probe am Hegau-Gymnasium in Singen wurde ein 50-jähriger Lehrer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Es sei mit Wasserstoff experimentiert worden, was nicht gefährlich aber hochentzündlich sei, wie Feuerwehr-Kommandant Mario Dutzi mitteilt. Als die Feuerwehr eintraf, gab es kein Feuer und keinen Rauch zu sehen. Alle Schüler seien bereits evakuiert worden. Einige Schüler mussten nach dem Schrecken allerdings betreut werden, wie Dutzi weiter erklärt. Im Einsatz waren neben Feuerwehr auch Krankenwagen und die Polizei.

Auch zwei Schüler wurden verletzt

Neben dem Lehrer, der wegen Brandwunden am Kopf und Quetschwunden stationär im Klinikum aufgenommen wurde, verletzte die Explosion auch zwei Schüler. Sie wurden wegen eines Knalltraumas ambulant versorgt, wie Polizei-Pressesprecher Uwe Vincon auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt. Bei dem Experiment sei es zu einer größeren Umsetzung des vorbereiteten Gemischs gekommen, wodurch ein lauter Knall und eine Druckwelle entstand, die das Gehäuse des Laboratoriums beschädigte. Die Polizei ermittle auch wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Dafür sei die Polizei mit acht Beamten, darunter auch Spezialisten der Kriminaltechnik, vor Ort gewesen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2000 Euro.

Der Unterricht für die Neuntklässler sei für diesen Freitag beendet gewesen. Für andere Klassen sei der Unterricht aber regulär fortgesetzt worden. Die Schulleitung war am Freitagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.