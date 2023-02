Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hat eine junge Frau am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr am Ziegeleiweiher in Singen laut Polizei einen Mann mit heruntergelassener Hose bemerkt. Sie sei auf einer Parkbank gesessen, als ihr der Unbekannte an einer Laterne auffiel. Der Mann habe sie angestarrt und dabei sein Geschlechtsteil in der Hand gehalten. Daraufhin habe die 25-Jährige die Flucht ergriffen und die Polizei verständigt, als sie eine Freundin antraf. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zu dem Vorfall.

Zu dem unbekannten Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er sei etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Bekleidet war er mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist, oder die Hinweise auf seine Identität geben können, sich beim Polizeirevier Singen zu melden unter Telefon 07731 8880.