von Ingeborg Meier

Immer wieder ist im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Diskussion um ein Bild aufgeflammt. Es hängt – seit langem mit Werken des in Singen lebenden Künstlers Gero Helmuth verdeckt – seit 1934 im Hegau-Gymnasium: Das Langemarck-Tryptichon. Sein Maler: der 1953 verstorbene Hilzinger Arzt und Künstler Hans Lochmann. Für viele in den folgenden Generationen war das Tryptichon eine der Blut und Boden-Mythologie des Dritten Reichs angepasste Auftragsarbeit, ein gemaltes Symbol der Kriegsverherrlichung.

Kreisarchivar sieht Entlastung des Malers

Wolfgang Kramer, ehemaliger Kreisarchivar, ging nun in einem Online-Vortrag mit mehr als 40 Teilnehmern der Frage nach Lochmanns politischer Haltung und Rolle nach – und damit auch der Frage, ob das Tryptichon unverhüllt gezeigt werden sollte. Sein Fazit lautete: Ja. „Weil der Schüler dieser Schule, der Maler Hans Lochmann, kein Nazi-Maler war.“

Kramer sieht augenfällige Belege dafür, dass Lochmann trotz seiner künstlerischen Ausbildung durch dem Nationalsozialismus nahestehende Lehrer nichts mit den NS-Machthabern im Sinn gehabt, sondern im Gegenteil auf „hinterfotzige“ Art Regime-Kritik geübt habe.

Da gibt es nicht nur das damals wohl als zu wenig heroisch, später dann als zu heroisch betrachtete Tryptichon, das Lochmann für die zu jener Zeit Langemarck-Schule und heute Hegau-Gymnasium heißende Schule anfertigte. Wie ein Brief zeigt, war er sich während des Malens bewusst, dass es seinen Auftraggebern nicht gefallen würde.

Goebbels als großmäuliger Nussknacker

Von Hitler fertigte Lochmann aus Eis und Schnee eine monumentale Skulptur in Hilzingen an. Der „Führer“ wurde beim Tauwetter dann immer kleiner. Den Reichspropagandaminister und Hetzer Joseph Goebbels schnitzte er als Nussknacker mit großem Maul. Und auch augenscheinlich in das Tiefreligiöse verweisende Bilder wie der Holzschnitt „Geißelung“ zeige deutlich erkennbare Bezüge zu NS- und SS-Schergen.

Für alle, die mehr darüber wissen wollen: Kramers Referat ist Beitrag im gerade erschienen Hegau Jahrbuch 2021.