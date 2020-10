von Holle Rauser

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen lassen sich weitere Schließungen an den Schulen in der Region nicht ausschließen. Doch wie gut oder schlecht sind die Bildungsanstalten dieses Mal vorbereitet? Zu dieser Frage hatte die SPD in die Singener Beethovenschule eingeladen. Auch Andreas Stoch war dabei, der bis 2016 das Amt des Bildungsministers unter der rot-grünen Landesregierung innehatte.

„Home-Schooling passt nicht zu Homeoffice“

Andreas Stoch stellt derzeit im Land das SPD-Projekt „Krisenfestes Klassenzimmer“ vor. An Kritik am Bildungsministerium unter Susanne Eisenmann (CDU) sparte er dabei nicht. Zwar sei ein fertiger Krisenfahrplan Mitte März nicht zu erwarten gewesen, aber in den Folgemonaten habe eine Konzepterarbeitung gefehlt. Kurzfristige Beschlüsse und Planlosigkeit bei Kindergärten und Grundschulen zählte der SPD-Politiker als gravierdende Versäumnisse auf. Eltern seien dadurch an ihre Grenzen geraten: „Home-Schooling passt nicht zu Homeoffice“, kritisiert er, die Bildungsungerechtigkeit habe sich auf diese Weise verstärkt.

Oliver Schmohl, Schulleiter der Beethovenschule, räumte ein, dass die Corona-Krise alle kalt erwischt habe. „Aber allein durch die Unterrichtsformen an unserer Gemeinschaftsschule waren wir vorbereitet. Hier sind die Kinder Selbstorganisation gewohnt.“ Der Rektor sieht daher Chancen in einer veränderten Unterrichtskultur.

Marc Neininger, Elternbeiratsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Gesamtelternbeirats in Singen, brachte die Perspektive der Eltern ein. So sei in Singen die Integration eine besondere Herausforderung gewesen. Schüler mit Migrationshintergrund habe man oft schlecht erreicht. Einige Lehrer wiesen auf weitere Probleme hin: Beklagt wurde der mangelnde Breitbandausbau, was Video-Chats erschwere.

Digitalisierung sei ein zentraler Punkt, so sieht das auch Andreas Stoch. Hier müssten Infrastruktur und Ausstattung mit Geräten, Software, Apps, Servern und Personal für jede Schule finanziert werden. Auch Oberbürgermeister Bernd Häussler sprach sich für die Beschleunigung der Digitalisierung aus. Er befürchtet allerdings, dass die Schulträger die Kosten dafür in einigen Jahren selbst übernehmen müssen.

Bürokratie als Bürde

Kritik wurde auch an den Mediennutzungsplänen geübt, die nur mit hohem bürokratischem Aufwand umzusetzen seien. Ein weiterer Pädagoge wies auf die Klassengrößen und den Lehrermangel hin. „Der Lehrerbedarf ist zu knapp kalkuliert“, stimmte Andreas Stoch zu. Die Lösung: Mehr Lehrer ausbilden, befristete Lehrkräfte fest anstellen. Gymnasiallehrer könnten an Gemeinschaft- und Realschulen, Werkrealschullehrer an Primarschulen unterrichten – Dünkel sei fehl am Platz. Viele Lehrer täten sich mit dem Unterricht an einer anderen Schulart schwer, hat allerdings Ralf Baumert, Bürgermeister in Rielasingen-Worblingen, wo es ebenfalls eine Gemeinschaftsschule gibt, beobachtet. Übergreifend sollten nach Vorstellung Stochs deshalb Krisenstäbe künftig von Vertretern der Politik, der Schulen, der Eltern und Schüler gebildet werden.