Das Rätsel um die vier toten Schafe in der Aachniederung ist geklärt: Ein Wolf hat die vier Tiere, darunter zwei Lämmer, Anfang März getötet. Das teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg in einer Presseerklärung mit mit.

Die genetische Untersuchung am Senckenberg-Institut habe ergeben, dass es sich dabei um ein bisher nicht identifiziertes Tier handelt. Laut Presseinformation handle es sich um ein Tier, das in der Population Südosteuropas vorkomme. Ob sich der Wolf noch in der Gegend aufhält oder bereits weitergezogen sei, ist derzeit noch nicht sicher. Aber: Das baden-württembergische Umweltministerium, die FVA und der lokale Wildtierbeauftragte würden eng zusammenarbeiten und haben die Nutztierverbände und Wildtierbeauftragen aus den benachbarten Stadt- und Landkreisen über den aktuellen Nachweis informiert. Sie werden aufgefordert, eventuelle Beobachtungen an die FVA in Freiburg per Email an info@wildtiermonitoring.de oder unter Telefon (0761)4018274 zu melden.