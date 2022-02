Im Stadtgebiet von Singen werden aktuell laut dem Landratsamt Konstanz 38 Teststellen betrieben. Diese Zahl soll in Zukunft nicht mehr weiter ansteigen. Dies betonte Oberbürgermeister Bernd Häusler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates auf Nachfrage von Walafried Schrott. Der SPD-Stadtrat merkte dabei an, dass er das Gefühl habe, dass die Testzentren in der jüngsten Vergangenheit nur so aus dem Boden geschossen seien. Auch OB Häusler sah dies so: „Wir haben in der Kernstadt wirklich mehr als genug davon.“

Damit keine neuen Teststellen in Singen dazukommen, hat die Stadtverwaltung nun die Notbremse gezogen. Wie Marcus Berger, Leiter des Ordnungsamtes, auf SÜDKURIER-Nachfrage schildert, habe die Stadt dazu entschieden, keine weiteren öffentlichen Flächen für neue Teststellen zur Verfügung zu stellen. Daraus ergibt sich: Wer aktuell noch mit der Eröffnung liebäugelt, der kann dies nur noch auf einem privaten Grundstück tun. Grundsätzlich sei es so, dass das Gesundheitsamt die Realisierung von Teststellen genehmige. Die Stadt Singen werde laut Berger hierbei lediglich angehört. Dennoch falle die Stellungnahme aus Singen beim Gesundheitsamt ins Gewicht, wie Berger betont. „Wir können dort schon sagen, ob wir noch Bedarf haben.“ Derzeit sei das nicht so.

Die Nachfrage sinkt, außer in den Ortsteilen

Marcus Berger geht davon aus, dass die Nachfrage nach Tests weiter nachlassen wird. „Aktuell merken wir, dass weniger Menschen an den Teststationen sind“, sagt er. Dies liege daran, dass man im öffentlichen Leben immer weniger Tests brauche. Zuletzt sei auch die Testpflicht im Einzelhandel weggefallen. Dort gibt es keine Zugangsbeschränkung mehr.

Anders sieht die Situation in den Stadtteilen aus. Dort genehmige die Stadt weiterhin je eine Teststelle pro Ortsteil. „Jeweils eine Anfrage für Bohlingen und Beuren liegt bei uns bereits vor“, so Berger weiter. Vor allem für Menschen, die in den Ortsteilen leben und nicht mobil seien, würde dies eine erhebliche Erleichterung darstellen.