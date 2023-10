Fans von Theodor Fontane können sich freuen: Volker Ranisch widmet ihm einen Abend in der Färbe, teilt Intendantin Cornelia Hentschel mit. Ranisch ist Theater- und Filmschauspieler. Seine Theaterkarriere begann 1991 am Schauspielhaus Leipzig. Es folgten Engagements am Deutschen Theater Berlin, am Schauspielhaus Zürich, am Theater im Palais Berlin, am Ring Theater Zürich sowie zahlreiche freie Produktionen in der Schweiz. Ranisch steht seit Ende der 1980er-Jahre auch für Film und Fernsehen vor der Kamera. Im Theater „Die Färbe“ ist er durch verschiedene Gastauftritte längst ein alter Bekannter.

In seinem Künstlerportrait geht es sowohl um Fontanes Werke als auch um den Menschen, der sich hinter diesem großartigen Dichter verbirgt, heißt es in der Ankündigung. Dass Fontane mit einer kräftigen Portion Humor ausgestattet war, ist hinlänglich bekannt. Fontane als Mensch näher unter die Lupe zu nehmen, verspricht daher eine vergnügliche Angelegenheit zu werden. Zu Wort kommen auch seine Frau Emilie, Schriftstellerkollegen und andere Zeitgenossen. Und selbstverständliche treffen wir auf einige Perlen seines dichterischen Schaffens.

Das Gastspiel in der Färbe beginnt um 20.30 Uhr. Das Theaterrestaurant ist ab 18 Uhr geöffnet. Platzreservierung nach Eingang der Kartenbestellung.