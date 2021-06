Eine Woche vor dem Ende der Bewerbungsfrist für die OB-Wahl scheint doch noch etwas Spannung in den Wahlkampf zu kommen. Wie die Pressestelle der Stadt nun mitteilt, hat bereits am Freitag ein weiterer Bewerber seine Unterlagen abgegeben. Dessen Namen und weitere persönliche Details werden allerdings auf Bitten des Bewerbers noch nicht veröffentlicht, heißt es in der Pressemeldung weiter. Lediglich dass es sich um einen Mann handle, gibt der städtische Wahlleiter Markus Demmer auf Anfrage heraus.

Da die Bewerbungsfrist nur noch bis zum kommenden Montag, 14. Juni, um 18 Uhr läuft, ist allerdings absehbar, wann der Name öffentlich wird, nämlich spätestens in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstag, 15. Juni, um 16 Uhr. Dann entscheidet das Gremium über die Zulassung der Bewerbungen. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist können Bewerbungen allerdings auch noch zurückgezogen werden, so Wahlleiter Demmer.