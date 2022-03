Nur wenige Wochen lang konnten Feierwillige in den vergangenen zwei Jahren in einem Club tanzen. Dann schoben die Corona-Regelungen der Partylaune wieder einen Riegel vor – und damit auch dem Top10 und dem Erdbeermund in Singen. Deren Inhaber Dirk Bamberger erklärt nun, dass das Top10 ab Freitag, 11. März, wieder öffnen wird. „Die jungen Leute haben genug gelitten und auch ein Recht zu feiern“, sagt er nach entbehrungsreichen Monaten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine tue Ablenkung vielleicht auch ganz gut. Das Top10 will Singens Partnerstadt Kobeljaki mit einer Spende unterstützen, wie Bamberger ankündigt: Pro Gast soll ein Euro vom Eintrittspreis gespendet werden, außerdem stünden Spendenkassen bereit.

Viele Mitarbeiter sind verloren gegangen

Knapp drei Monate nach dem jüngsten Lockdown darf seit dem 23. Februar wieder gefeiert werden. Da lockerte das Land die Corona-Verordnung und wechselte in die Warnstufe. Warum das Top10 nicht umgehend öffnete, sei einfach zu erklären: Mitarbeiter müssten noch eingelernt und Technik überprüft werden, so Bamberger. „Viele Mitarbeiter sind natürlich verloren gegangen in den letzten zwei Jahren, vor allem Aushilfen.“ In Singen habe man zwar einige neue Mitarbeiter gefunden, doch die müssten sich erst mit ihrer neuen Tätigkeit vertraut machen.

Viele der festangestellten Beschäftigten seien dem Top10 treu geblieben, auch weil sie bei der Teststation arbeiten können. Die sei zur Zeit gut gefragt, so Bamberger, doch das könne sich innerhalb weniger Tage oder Wochen wieder ändern.

Start um 21 Uhr – um Andrang zu bewältigen

„Wir hoffen, dass wir dieses Mal länger geöffnet haben dürfen“, so der Inhaber über den Club-Betrieb. Freitag gehe es schon um 21 Uhr los – früher als sonst, um den zu erwartenden Andrang bewältigen zu können. Für Gäste gilt die 2G-Plus-Regelung, das heißt, sie müssen geimpft oder genesen sein und einen negativen Schnelltest vorweisen. Außerdem gilt eine FFP2-Maskenpflicht auf Wegen, aber nicht auf der Tanzfläche.

Und der Erdbeermund? Dort fehle es noch an Personal, deshalb sei der Start dort für Freitag, 25. März, geplant.