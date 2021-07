Eigentlich sei der Buchtitel „Drei Kameradinnen“ zunächst nur ein Arbeitstitel gewesen, doch nach dem Lektorat blieb es dabei, verrät Shida Bazyar. Mit ihrem zweiten Roman war sie im Rahmen der Erzählzeit ohne Grenzen zu Gast im Färbe-Theater. Unweigerlich könnten Literaturfreunde eine Parallele zum Roman „Drei Kameraden“ von Erich Maria Remarque ziehen. Bei Shida Bazyar geht es um drei Frauen, die sich schon lange kennen, aber seit längerem zum ersten Mal wiedersehen. Um die 30 sind sie, also etwa im Alter von Shida Bazyar, die 1988 in Hermeskeil im Hunsrück geboren wurde. Ihre Eltern waren 1987 als politische Flüchtlinge aus dem Iran nach Deutschland geflohen.

Alltäglicher Rassismus begegnet den drei Freundinnen immer wieder und auch Shida Bazyar erlebt es immer wieder, wenn auch oft versteckt. So schließen schon mal Menschen allein aus ihrem Namen, dass sie keine Deutsche sei. Auch so etwas ist versteckter Rassismus. „Ich beobachte Menschen genau, schaue, wie sie miteinander reden oder sich zurückweisen und versuche, dass dann in meinen Roman einzubauen“, erzählt Bazyar. Ihre drei Protagonistinnen sind aber fiktive Figuren. Sie habe sich gewünscht, ein Buch über Frauenfreundschaften zu lesen und dann eben selbst eins geschrieben. „Drei Kameradinnen“ ist ihr zweiter Roman nach dem Debüt „Nachts ist es leise in Teheran“, das 2016 erschien. Denis Scheck hatte das neue Werk kürzlich in seiner Sendung „lesenswert“ übrigens als „literarisches Sensibilisierungsprogramm“ bezeichnet.

Versteckten Rassismus erlebt auch Saya, als sie bei den Eltern ihres Freundes zu einer Geburtstagsfeier seiner Mutter mitkommt. Sie beobachtet genau, wie sich die Leute verhalten, macht den Ellbogencheck. Wenn die Hälfte der Gäste den Ellbogen auf den Tisch aufstützte, war Saya entspannt. Doch als die Tante ihres Freundes mit großer Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass eine andere junge Frau Freundin ihres Neffen ist, ist Rassismus wieder da – allein wegen ihres Aussehens.