Den Zwängen der Gesellschaft entfliehen, dem Konsum widerstehen und aussteigen – diese Gedanken beschäftigen viele Menschen. Als bedeutender Vertreter der deutschen Romantik hat der Dichter Ludwig Tieck das Thema schon 1839 in seiner Novelle „Des Lebens Überfluss“ durchgespielt.

In seiner Version „Eisblumen – Ein romantischer Thriller“ hat Schauspieler Volker Ranisch frei nach Tieck eine Geschichte daraus gemacht und lässt die Aussteiger Clara und Heinrich auf der Bühne der Färbe aufleben.

Leben von Luft und Liebe

Ranisch erzählt von Heinrich, der als vermeintlicher Anarchist in die Schlagzeilen geriet, alle Brücken abbricht und sich mit Clara in die selbst gewählte Isolation begibt. Sie beschränken sich auf das Allernötigste, sie haben ja sich und ihre Liebe. „Heinrich und Clara leben in ihrer Blase wie im Paradiese, kein Engel kann sie daraus vertreiben“, beginnt Ranisch seine Geschichte.

Aber kann man von Luft und Liebe leben? Im Streben nach Unabhängigkeit verstrickt sich Heinrich immer mehr in absurde Theorien und weise Lehren. Clara zieht mit, behält dabei aber die Realität im Blick und beginnt zu zweifeln.

Durch Geld zurück in die Realität

Denn es mangelt an allem. Alle Bücher sind beim Pfandleiher und so liest Heinrich in seinen Tagebüchern. Die Möbel wurden abgeschafft und nach einer Kartoffel zum Essen bleibt den Liebenden als Dessert nur ein Kuss. Dann geht auch noch das Holz aus. Auch das bringt Heinrich nicht aus dem Konzept: Er verbrennt die Treppe.

„Auch die gehört für ihn zum Überflüssigen im Leben. Heinrich meint, Bäume kann man auch in der Wildnis fällen“, erzählt Ranisch. Als Erzähler versteht Ranisch es, sein Publikum mit Mimik und Gestik zu fesseln.

Amüsiert folgen die Zuschauer den absurden Thesen, mit denen Heinrich versucht, die Realität zu verdrängen. Von der anfänglichen Euphorie bleibt nicht viel übrig, der Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben misslingt: Am Ende der Geschichte holt Volker Ranisch seinen Freund in die Wirklichkeit zurück – das Geld, das Heinrich ihm einst geliehen hatte, hat sich vermehrt