singen vor 1 Stunde

Erster Abend des Verbots von Tuning-Treffen in Singen: Am Freitag bleibt es ruhig

Die Stadt Singen hat per Allgemeinverfügung Treffen der Tuner-Szene im Stadtgebiet ab Freitag jedes Wochenende bis Ende Oktober untersagt. Und wirkte das Verbot? Es blieb zumindest am Freitagabend ruhig. Doch Beobachter der Szene sagen, dass die Tuner und Poser an einem anderen Abend wiederkommen.