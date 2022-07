von Carmen Biehler

Bereits 20 Teams haben sich zur ersten Singener Teq-Ball-Meisterschaft angemeldet, wie Mitorganisator Stefan Burkart vom Move-Gesundheitsstudio berichtet. Darunter regional prominente Spieler wie Jonah Adrovic und John Schmidtke vom 1. FC Rielasingen Arlen, Benjamin Winterhalder (FC Singen 04) oder Manuel Gutacker (FC Radolfzell).

Mit einer derartigen Resonanz hatte er zum Auftakt nicht gerechnet. Dennoch habe man sich im Organisationsteam vorbereitet für großes Interesse, denn die neue Trendsportart fasziniere nicht nur die Jugend. „Unsere Turnierteilnehmer sind zwischen 18 und 30 Jahre alt“, so Burkart. Die Teilnehmer erwartet ein sportlicher Wettkampf, Getränke und Snacks und tolle Gewinne. „Und auch die Zuschauer werden staunen. Teqball ist Artistik pur“, kündigt Burkart an.

Fußball und Tischtennis auf gewölbter Platte

Was Teq-Ball so interessant mache, sei das Zusammenspiel von Koordination, Technik, Ausdauer und Ballgefühl. Kombiniert werden die Sportarten Fußball und Tischtennis auf einer gewölbten Platte. Der gespielte Ball muss – wie im Tischtennis – einmal die gegnerische Tischhälfte berühren und dann zurückgespielt werden, ohne den Boden zu berühren. Während des Ballwechsels darf eine Partei den Ball nicht mehr als dreimal berühren, bevor der Ball zum Gegner gespielt wird. Einen Satz gewinnt der Spieler, der zuerst zwölf Punkte erzielt, und ein Spiel wird auf zwei Gewinn-Sätze ausgetragen.

Meisterschaft startet am Sonntag, 3. Juli

Gestartet wird der Singener Wettbewerb am Sonntag, 3. Juli, ab 11 Uhr mit einer Gruppenphase. „Danach geht es in die KO-Runde, hier wird Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt“, so Burkart.

Nach dem Finale gegen 15 Uhr sei die Preisverleihung geplant. Dabei werden nicht nur die gesamten Einnahmen an die Gewinner ausgeschüttet, weitere Preise haben Adidas, B360, Südstern Bölle und das Zahnzentrum Singen gestiftet.

Anmeldung sind noch bis Samstag 17 Uhr mit direkter Bezahlung im Move Singen an der Carl-Benz-Straße möglich.