von Anina Kemmerling

Ob Fahrräder, Schmuck, Bekleidung oder Elektrogeräte – im Fundbüro der Stadt Singen hat sich im Laufe der Zeit einiges angesammelt, was nun zum kleinen Preis versteigert wird. Mit wenigen Klicks kann über die Internetplattform www.sonderauktionen.net mitgesteigert werden. Dafür muss sich einfach auf der Website registriert und auf der digitalen Landkarte die Stadt Singen als Auktionsort ausgewählt werden. Von Vorteil sei, dass man bequem von zu Hause aus teilnehmen kann.

Fundsachen, die nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten nicht vom Eigentümer abgeholt werden, sind zur Versteigerung freigegeben. „Dieses Jahr sind wir bei etwa 250 Fundstücken, im Vorjahr waren es noch knapp 500“, sagt Daniel Niedermann von der Stadtverwaltung Singen. Tendenziell werden weniger Fundsachen abgegeben als in den Vorjahren, allerdings werden jene, die direkt an den Eigentümer weitergegeben werden, wie Ausweise, Bankkarten oder Führerscheine, gar nicht erst vom Fundbüro erfasst.

Die Auktion läuft nach dem sogenannten Countdown-Prinzip. Im Angebotszeitraum fallen die Preise der Artikel in regelmäßigen Abständen von einem hohen Startpreis zu einem niedrigen Endpreis. Je länger gewartet wird, umso günstiger ist das Wunschprodukt. Das höchste Gebot unter den Niedrigpreisen gewinnt die Auktion. Jedoch kann der Artikel zu jeder Zeit direkt erworben werden. Wenige Tage lang kann noch für die Singener Fundsachen geboten werden. Die Einnahmen gehen an die Stadt Singen. „Die angebotenen Artikel stammen aus ganz Singen. Teilweise bringen sie Geschäfte zu uns, in denen die Fundsachen verloren wurden. Teilweise bringen Bürger die Fundsachen auch direkt zu uns“, erklärt Niedermann. Auffallend viele Fahrräder, Mountain- und E-Bikes werden in diesem Jahr zur Versteigerung angeboten. Der Preisrahmen für die Räder reicht von 20 bis 400 Euro. „Bei Fahrrädern ist es oft so, dass wir die Nachricht erhalten, dass ein herrenloses Fahrrad herumsteht und wir dieses dann abholen und erfassen“, so Niedermann.