Die große Kälte ist schon wieder vorüber und weihnachtliche Wärme durchstreift die Region. Das Phänomen der milden Temperaturen zu den Festtagen hat laut Meteorologen seit ein paar Jahren Tradition. Das nutzt der Winterdienst der Singener Stadtwerke für eine erste Zwischenbilanz des noch jungen Winters nach den ersten Tagen mit Eis und Schnee.

Dabei habe sich gezeigt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke heißt, dass sich der Zweischichtbetrieb bei Räum- und Streuarbeiten bewährt habe. Für den Winterdienst könne nach den ersten Tagen eine positive Bilanz gezogen werden.

Dabei weiß Pirmin Bölle aus Erfahrung, dass der Blick auf den Wetterbericht trügen könne: „Man muss selbst vor Ort sein, nur dann bekommt man einen Eindruck von den Straßenverhältnissen“, erklärt der Leiter des städtischen Winterdienstes. Insgesamt neunmal mussten die Technischen Dienste in den vergangenen Tagen bereits ausrücken, achtmal davon nur zum Streuen, zieht Bölle in der Pressemitteilung eine erste Bilanz.

Glätte und Eisregen fordern mehrmals täglich

Im Fokus standen dabei nicht Schneemassen wie in anderen Jahren, sondern vor allem Glätte und Eisregen: „Speziell Natursteinpflaster wird bei Eisregen sehr glatt, weshalb wir rund um das Rathaus, in der Hegaustraße in der Innenstadt oder auch am Lindenplatz Hausen teils mehrmals am Tag vor Ort waren“, so Bölli. Der Leiter des Winterdienstes ist seit fast 20 Jahren auf Singens Straßen im Einsatz

Wie es in der Pressemitteilung heißt, kümmern sich insgesamt über 40 Einsatzkräfte der Stadtwerke im Zweischichtbetrieb um Räum- und Streuarbeiten im Stadtgebiet und den Ortsteilen. Bei Bedarf seien die Teams ab vier Uhr morgens unterwegs und befreien mehr als 300 Kilometer Straßen sowie knapp 100 Kilometer Geh- und Radwege von Eis und Schnee. In einem Prioritätenplan sei festgelegt, welche Straßen und Bereiche zuerst geräumt werden müssen. Dabei dürfe keine Zeit verloren werden, wenn es die Lage erfordert. Um besonders schnell reagieren zu können, werden in der kalten Jahreszeit stets zwei auf Winterdienst umgerüstete Fahrzeuge bereit gehalten.