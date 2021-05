von Anina Kemmerling

Beim Hausbau können Bauunternehmen für Unerfahrene eine entlastende Unterstützung sein. Denn Bauunternehmer beauftragen Handwerker, erstellen einen Finanzplan – und haften bei Mängeln. Wird dabei jedoch gepfuscht, hat das für den Bauherr und das Unternehmen richterliche Konsequenzen. Ein besonders schwerer Fall aus Singen zeigt, wie Fehlplanung und Geldgier die Existenz eines Bauunternehmens zerstörten. Ein 52-jähriger Bauprojektleiter war wegen Urkundenfälschung und gewerbsmäßigem Betrug in vier Fällen vor dem Amtsgericht Singen angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, im Zuge eines Bauauftrags vier Rechnungen gefälscht und knapp 8000 Euro in die eigene Tasche gesteckt zu haben.

Der Schock zu Baubeginn: Boden bedeutet deutliche Mehrkosten

Neun Zeugen und sieben Stunden Verhandlung waren nötig, um Klarheit in das Geschehen im Jahr 2018 zu bringen. Damals arbeitete der Angeklagte für eine Firma, die ein Grundstück in Tengen vermarkten und projektieren wollte. Schnell war ein Interessent für das Grundstück gefunden: Ein 39-jähriger Mann wolle mit seiner Partnerin ein kleines Haus bauen. Im Namen der Baufirma erarbeitete der Angeklagte einen Vertrag, der die Kosten vom Erdaushub des Grundstücks bis zur Fertigstellung des Eigenheims auflistete. Doch kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten, kamen Kosten auf, die der Angeklagte nicht eingerechnet hatte.

Da der Boden des Grundstückes mit Arsen kontaminiert war, musste die Erde nach dem Aushub speziell gelagert werden, was nach Angaben des beschuldigten Projektleiters mehrere tausend Euro kosten sollte.

Wegen Freundschaft und Kredit: Vertrag aufzulösen, kam für ihn nicht in Frage

„Als ich die Summe gesehen habe, wusste ich, dass wir ein Problem haben“, so der Angeklagte. Denn das hätte sich der Käufer nicht leisten können und den Vertrag daher auflösen müssen. Das sei aber nicht in Frage gekommen. Denn er habe zu diesem Zeitpunkt bereits eine freundschaftliche Beziehung zu dem Käuferpaar aufgebaut. Weil diese das Grundstück unbedingt bebauen wollten und nicht mehr aus ihrem Kreditvertrag mit der Bank herausgekommen wären, entschloss sich der angeklagte Bauleiter dafür, nach günstigeren Möglichkeiten für den Aushub des Grundstücks zu suchen.

11.250 Euro für Schwarzarbeit veranschlagt

Die Lösung: Schwarzarbeit. „Das waren 4250 Euro für den Baggerfahrer, 5000 Euro für die LKWs und 2000 Euro für die Lagerstätte“, listete der Beschuldigte auf. Die Summe erhielten die Arbeiter bar und die Rechnung für die Bank fälschte er so, dass sie mit den ursprünglichen, geringeren Kosten auf dem Bauvertrag übereinstimmten. Dass er davon Geld für sich selbst entwendet haben soll, stritt der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt noch ab.

„Mir wird gleich ganz schlecht“, kommentierte Amtsrichterin Daniela Krack die Machenschaften des Bauleiters nach der Zeugenvernehmung. Der Angeklagte wirkte überzeugt davon, richtig gehandelt zu haben. Das Bargeldgeschäft sei nur aus Wohlwollen zum Käufer entstanden. „Wir konnten so eine Menge an Geld sparen“, rechtfertigte der Beschuldigte.

Gutmensch oder bereicherte er sich bei Schwarzarbeit selbst?

Doch die Gutmensch-Fassade des Bauleiters fing mit Beginn der ersten Zeugenaussagen an zu bröckeln. Geladen waren der Baggerfahrer, die beiden Lastwagen-Fahrer und der Besitzer der Lagerstätte in Tengen. Alle vier gaben zwar zu, ihren Lohn auf der Baustelle bar erhalten zu haben, jedoch waren die Beträge um ein Vielfaches geringer als vom Angeklagten angegeben. Für die Bauarbeiten erhielten der Baggerfahrer 500 Euro, die Fahrer knapp 1300 Euro und der Lagerstätten-Besitzer 2000 Euro. In der Differenz zu den Angaben des Bauleiters ergibt das knapp 8000 Euro. Diese Summe erhielt der Angeklagte vom Grundstückskäufer, gab sie jedoch nie für die Schwarzarbeit aus.

Erst Kündigung, dann Bankrott des Unternehmens

Der Grundstückskäufer selbst wurde durch das Bargeschäft skeptisch. Er zweifelte an der Echtheit des Bauunternehmens. Also kontaktierte er den Geschäftsleiter der Firma, der von dem Plan des Angeklagten angeblich nichts wusste. „Mein Mitarbeiter hatte die Fähigkeit, Leute mit einem sympathischen Auftreten in den Bann zu ziehen“, so der Geschäftsleiter. Er hätte nie gedacht, dass der Angeklagte solch unseriöse Geschäfte machen und Geld zum eigenen Nutzen einstecken würde. Der Angeklagte wurde gekündigt, doch zwischenzeitlich ging auch das Bauunternehmen wegen Zahlungsunfähigkeit bankrott.

Nach sechs Stunden Verhandlung die plötzliche Wende

Nach der Beweisaufnahme sah es schlecht aus für den Beschuldigten. Selbst dessen Verteidiger schien ratlos und bat darum, die Verhandlung kurz zu unterbrechen. Danach die überraschende Wendung: „Mein Mandat gesteht alle zur Anzeige gebrachten Vorwürfe“, räumte der Verteidiger ein. Dieses Geständnis akzeptierte Richterin Krack und sprach es ihm zugute, weswegen sie ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren auf Bewährung verurteilte. „Ich habe den Eindruck, dass diese Verhandlung Ihnen eine Lehre war“, sagte die Richterin. Zudem muss der Angeklagte 20.000 Euro Schadenswiedergutmachung an den Grundstückskäuferzahlen.

