Ein deutscher Titel ist für Sebastian Kördel schon viele Jahre her, wie der Profi-Sportler aus Aach erzählt. 2012 und 2013 habe er zuletzt in Sylt auf dem Treppchen gestanden – nicht, weil seine Leistung seitdem nicht gereicht hat, wie der 30-jährige Segler betont. Er habe schlicht keine Zeit gehabt: Zeitgleich mit den Deutschen Meisterschaften im Windsurfen auf Sylt finde traditionell das World-Cup-Rennen auf Fuerteventura statt. Und da er sich auf eine internationale Karriere konzentriert habe, sei er in den vergangenen Jahren stets nach Fuerteventura gereist. Das hat sich in diesem Jahr geändert: Corona-bedingt fand das World-Cup-Rennen nicht statt und Sebastian Kördel startete in Sylt – trotz verletztem Knie, trotz gebrochenem Mast und dank der Hilfe eines Surfkollegen.

Belohnt wurde das mit zwei Gold-Medaillen. „Es tut mal wieder gut, sich bester Deutscher nennen zu können“, sagt der 30-Jährige stolz.

Erst eine Verletzung, dann Pech mit dem Material

Dabei sah es zwischendurch nicht nach einem Sieg aus. Erst verletzte sich der 30-Jährige vor einigen Wochen beim Training das Innenband am Knie. „Ich muss immer mit Schiene ins Wasser und aufpassen, dass es nicht wieder passiert“, schildert er. Es könne ein Vierteljahr dauern, bis die Verletzung verheilt sie. „Das war erstmal ein Rückschlag“, so Kördel. Doch er habe nur geringe Einschränkungen und nochmal Glück gehabt. Mit Schiene am Bein startete er dann erstmals wieder bei einer Regatta in Sylt – und gewann das Kursrennen.

Endlich wieder auf dem Treppchen in Sylt: Sebastian Kördel (Dritter von links) gewann beim Multivan Windsurf Cup in zwei Disziplinen. | Bild: Nicole Riederer/Multivan Windsurf Cup

Doch ein zweiter Sieg im Slalom stand auf der Kippe: Kurz vor dem Rennen sei der Mast seines Bords gebrochen. Nicht ganz ungewöhnlich, wie er erklärt, denn das Material sei „am Limit“ produziert. Es soll schließlich super leicht und super wendig sein. Das Problem: Mit gebrochenem Mast sei er nicht so schnell an Land gekommen, um mit Ersatz starten zu können.

Typisch, aber doch bemerkenswert: Ein anderer Surfer half in Problemsituation

Ein Kollege habe das erkannt und ihm geholfen – völlig uneigennützig, wie Kördel dankbar berichtet. „Der hat auf jeden Fall was gut bei mir“, sagt er über Kai Paustian. Der habe Kördels Ersatz an Land geschnappt und aufs Wasser gebracht, sodass der Sportler aus Aach damit bei der entscheidenden Runde antreten konnte – in letzter Minute. So eine Hilfsbereitschaft sei aber auch prägend für diesen Sport, den er so liebe: „Es ist typisch fürs Windsurfen, dass man aufeinander aufpasst.“

Wer Sebastian Kördel bei so einem Wettkampf erlebt, sieht ihn quasi übers Wasser schweben. Beim Windfoilen hebt das Bord ab, nur ein kleiner Mast mit Flügeln ist unter Wasser. Diese junge Disziplin habe sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Noch sei normales Windsurfen, wo das Brett direkt über die Wellen gleitet, teils schneller mit bis zu 53 Knoten. Aber beim sogenannten Foilen könne man auch mit wenig Wind weit surfen. Und man sei wendiger, wie Kördel erklärt. Das habe ihm beim Slalom in Sylt geholfen: Kurz vor Schluss habe er sich auf den ersten Platz vorgekämpft, es sei laut Zuschauern ein sehr spannendes Rennen gewesen.

Dennoch werden Zuschauer ihn im nächsten Jahr vermutlich nicht wieder bei den Deutschen Meisterschaften sehen: Um Worldcup-Punkte für seine internationale Karriere zu sammeln, werde er dann wieder in Fuerteventura starten – wenn die Pandemie das zulässt.

Bild: Nicole Riederer/Multivan Windsurf Cup

Nächster Stopp ist erstmal die Schweiz: Auf dem Silvaplanersee geht es um die Weltmeisterschaft – und um die Teilnahme an Olympia 2024: „Da muss ich gut fahren, um meinen Kader-Stand zu halten“, erklärt Sebastian Kördel. Weil man sich an die Höhe von 1800 Metern gewöhnen müsse, reist er dafür einige Tage vorher an: „Die Luft ist dünner und der Puls höher“, erklärt er. Schließlich will er auch dort, trotz Verletzung und hoffentlich ohne Mastbruch, auf einen Spitzenplatz.

