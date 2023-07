Lange mussten die Bewohner der Singener Nordstadt darauf warten, nun ist es offiziell: Die neue Filiale der Deutschen Post in der Widerholdstraße hat geöffnet. Wie sowohl die Singener Stadtverwaltung als auch die Deutsche Post bereits Ende April bestätigten, sollte nach dem plötzlichen Aus der Postagentur in der Lessingstraße schnell Ersatz für die Nordstadt gefunden werden.

Im Mai dann die gute Nachricht: Die Deutsche Post wolle eine Filiale in der Widerholdstraße 22 eröffnen – die sich damit in unmittelbarer Nähe der alten Postagentur in der Lessingstraße befindet. Ein Pressesprecher schilderte damals, dass „die Suche nach Geschäftsleuten beziehungsweise möglichen Partnern für Partnerfiliallösung nicht erfolgreich waren“. Aus diesem Grund habe die Deutsche Post selbst Räume angemietet, wie auch die Stadtverwaltung auf Nachfrage schon mitteilte. „Die Post stellt Mitarbeiter ein, die die Postdienstleistungen übernehmen“, so die Aussage der Singener Stadtverwaltung damals.

Singen Postfiliale in der Nordstadt schließt Mitte Februar: Die Betreiberin erklärt, warum sie aufgibt Das könnte Sie auch interessieren

Laut einem Pressesprecher der Deutschen Post sollte die neue Filiale zum 15. Mai eröffnen. Aber: „Einen finalen Eröffnungstermin kann ich erst nennen, wenn wir das nötige Personal gefunden haben“, so der Post-Sprecher noch Anfang Mai. Danach wurde es still um das Projekt, die Personalsuche bei der Deutschen Post lief dagegen umso lauter ab: Flugzeuge drehten mit einem Werbebanner Kreise über den Bodensee.

Post sucht per Flugzeug nach neuem Personal

Die Suche war schließlich erfolgreich. „Die Personalsituation wurde erfreulicherweise gelöst, die Filiale ist seit dem 15. Juni geöffnet“, teilt Pressesprecher Dieter Nawrath nun auf Nachfrage mit. Die Werbetrommeln wurden hierfür aber nicht gerührt, denn die Sache hat immer noch einen Haken: Aktuell ist die Filiale lediglich von Montag bis Freitag von 14.30 bis 17:30 Uhr geöffnet. „Wir suchen weiterhin noch Personal, um auch an Samstagen öffnen zu können“, sagt Nawrath. Dennoch könnten bereits jetzt sämtliche Leistungen, die Briefe und Pakete betreffen, in der neuen Postfiliale in Anspruch genommen werden, so der Pressesprecher weiter.

Zuletzt war in dem Gebäude an der Ecke Widerholdstraße/August-Ruf-Straße ein Steuerberater ansässig. Davor hat die Landeszentralbank eine Filiale in dem Gebäude betrieben. Nun ist hier also die Deutsche Post beheimatet.