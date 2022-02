Das erste Friedinger Narrenblatt unter dem Titel „Der Kerstock“ von 1930. Eine Festschrift zur Einweihung der Schulhausvergrößerung von 1961. Ein Exemplar der ersten Ausgabe des SÜDKURIER von 1945. Ernst Haug aus dem Singener Ortsteil Friedingen hat all das in seinem Privatarchiv. All das, und noch viel mehr. Denn Haug sammelt seit vielen Jahren Schriftstücke, die mit seinem Heimatort zu tun haben, ebenso wie Dinge über die Stadt Singen und ihre weiteren Ortsteile. Der SÜDKURIER ist dafür eine entscheidende Quelle. Doch Haug sammelt auch Festschriften, Narrenblätter und Vereinspublikationen.

Vereine greifen auf Haugs Bestände zurück

Was treibt ihn dabei an? „Es macht mir richtig Freude, so für den Ort da zu sein“, sagt er im Gespräch mit dem Reporter. Denn nicht zuletzt nutze sein Ortsarchiv auch den Menschen im Ort. Seine Bestände würden gerne genutzt, wenn es um einen Blick in die Vergangenheit geht. Ein aktueller Fall: Im nächsten Jahr werde der Musikverein Friedingen 125 Jahre alt. Und da helfe er bei der Festschrift mit, erzählt Haug. Und weil die Menschen in Friedingen das wüssten, bekomme er auch immer wieder Dinge zugesteckt, die ihm bei der Sammelleidenschaft helfen. So habe er im vergangenen Jahr noch etwas vom Dachboden eines Hauses bekommen, das abgerissen wurde. Insbesondere alte Zeitungen seien dabei brüchig und bräuchten eine besonders vorsichtige Behandlung.

Sich selbst beschreibt er als Vereinsmensch. Er sei in allen Friedinger Vereinen aktiv und beispielsweise auch lange beim Roten Kreuz. So erklärt sich auch, was Ernst Haug als seine Lieblingsstücke bezeichnet, nämlich alles, was mit Jubiläen von Vereinen zu tun hat. Kürzlich wurde Ernst Haug 67 Jahre alt. Da stellt sich die Frage nach einem Nachfolger. Den habe er noch nicht gefunden, wolle sein Archiv, das er vor Jahrzehnten von seiner Mutter übernommen habe, aber ohnehin noch so lange wie möglich selbst weiter pflegen. Und wenn die Pandemie vorbei ist, will er eine Ausstellung in der Friedinger Bücherei machen.