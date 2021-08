In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft wird von einem Erfolg gegen den Drogenhandel berichtet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Singener Nordstadt seien am Mittwochmorgen bei einem 29-Jährigen nach einer richterlich angeordneten Durchsuchung Drogen gefunden worden.

Singen Zwei Macheten und 148 Gramm Koks: Ein Prozess zeigt die erstaunliche kriminelle Energie eines Singeners Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem laut Polizei bereits bekannten Mann hätten die Ermittler knapp 100 Gramm Marihuana und eine Substanz, bei der es sich um Kokain handeln könnte, gefunden. Außerdem seien die Ermittler auf eine Feinwaage gestoßen, die zum Handel der Betäubungsmittel benötigt werde. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Polizeibericht noch an.