Der Rotarier Bashar Asfour aus Georgien hat eine Mission. Als Kind selbst an Polio erkrankt, setzt er sich für eine Welt ohne Kinderlähmung ein. Auf einer Reise durch 16 europäische Länder will der 65-Jährige auf die Krankheit aufmerksam machen, informieren und für Impfungen gegen Polio werben. Am 31. August startete Asfour in einem Elektro-VW-Bus in Berlin seine Tour zur großen rotarischen Aktion PolioPlus. Auf dem Weg von Stuttgart nach Zürich machte er auch beim Rotary Club (RC) Singen in der August-Ruf-Straße Station. Ziel der Tour ist es, Spenden zu sammeln, damit Impfungen in aller Welt weiter möglich sind.

Schluckimpfung schützt

Wie wichtig es ist, die Impfquote gegen diese unheilbare Krankheit hochzuhalten, erläuterte Wilfried Jud als Polio-Beauftragter des RC Singen. „Das Virus verbreitet sich rasant schnell und neben Kindern können auch Erwachsene daran erkranken“, betonte Jud, und erklärte, dass eine Schluckimpfung das Einfachste und genauso wirkungsvoll sei. Vor Beginn der weltweit durchgeführten Impfungen seien jährlich etwa 500.000 Kinder an Polio gestorben, 2,5 Millionen blieben behindert.

Rotary Club engagiert sich weltweit

Dank systematischer Impfaktionen konnte die Zahl der Neuinfektionen massiv gesenkt werden. Wie Präsident Wilfried Trah und Martin Huff vom RC Singen berichten, habe der Rotary Club International sich die Ausrottung der Kinderlähmung zum Ziel gesetzt und finanziere die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderen Institutionen koordinierte Kampagne jährlich mit 150 Millionen Dollar.

„Unterstützt auch von der Bill und Melinda Gates Foundation sind bisher rund 1,2 Milliarden Schluckimpfungen durchgeführt worden“, sagt Huff, und erwähnt auch, dass der RC Singen im Jahr 2022 mit einer Spende von 21.000 Euro an der Spitze der Spenden der deutschen Clubs lag.

Bashar Asfour möchte auf seiner Reise an 40 Orten erzählen, was es bedeutet, mit Polio leben zu müssen. Seine „End Polio Now“ Tour endet am 24. Oktober, dem Welt-Polio-Tag, in Chemnitz.