In wie vielen Theaterproduktionen er bisher mitgespielt hat, kann Marcus Calvin nach fast 40 Jahren als Schauspieler nicht sagen: „Über 100 sind es sicher.“ Außerdem hatte er Rollen in Fernsehserien wie Tatort, Polizeiruf oder Sokos und in Kinospielfilmen.

Nach insgesamt 25 Jahren in festen Engagements an großen Theatern in München, Stuttgart und Düsseldorf, Engagements in Österreich und der Schweiz arbeitet er seit fünf Jahren als freier Schauspieler. Auf Anfrage von Regisseur Klaus Hemmerle kam er zum neuen Stück „Der Trafikant“ in die Singener Färbe.

Das Unterrichten für sich entdeckt

„Ich habe mit den Hufen gescharrt, dass ich wieder spielen kann“, sagt Calvin, denn durch Corona sei ein Engagement in Hamburg ausgefallen. Als dann ein ihm bekannter Schulrat ihn fragte, ob er aus Mangel an Lehrern auch unterrichten würde, sagte er zu: „Darauf wäre ich nie gekommen, aber ich habe es probiert und es passte genau in die Zeit.“ So habe er nach der Schließung der Theater seine Familie ernähren können.

Singen Theaterfest in der Färbe eröffnet die Kultursaison Das könnte Sie auch interessieren

Im Moment hat Calvin neben den Proben in der Färbe zwei weitere Jobs. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters zweisprachig aufgewachsen, unterrichtet er in seinem Wohnort Lörrach Englisch und Ethik, zudem gibt er Schauspielunterricht an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

Das Färbe-Projekt wollte er unbedingt machen

Wie schafft man es, die drei Aufgaben unter einen Hut zu bringen? „Mit Disziplin und Leidenschaft für die Schauspielerei“, sagt der 56-Jährige. Vom Montagmorgen bis zum Sonntag pendelt er nach einem eng getakteten Zeitplan mehrmals zwischen Lörrach, Stuttgart und Singen hin und zurück.

Das nimmt er gern in Kauf, denn er hat in einer Inszenierung von Klaus Hemmerle schon einmal mitgespielt. „Das ist ein wunderbarer und intelligenter Regisseur.“ In „Der Trafikant“ spielt Calvin den Psychoanalytiker Siegmund Freud, den das Stück wieder ins Bewusstsein bringe, so Calvin. Es zeige auf, warum wir Menschen so sind wie wir sind.